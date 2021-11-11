Житель Красноярского края убил приятеля во время ритуала

Фото с сайта astr.sledcom.ru
Житель Красноярского края зарубил знакомого топором во время обряда, который тот решил провести, чтобы наладить отношения с женой. Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима.
В апреле 2021 года житель Красноярского края убил своего приятеля. Преступление было совершено в безлюдном месте на природе в Астраханской области.
Туда, где нет лишних глаз, мужчины отправились, чтобы провести обряд. Житель Астраханской области поссорился с женой и чтобы восстановить отношения, решил прибегнуть к привороту. Знакомого из Сибири он взял в качестве помощника и попросил выкопать яму, пишет «Проспект Мира».
Красноярец начал критиковать и сам обряд, и жену знакомого. Конфликт перерос в драку, и сибиряк минимум четыре раза ударил приятеля топором в область головы и шеи. Затем мужчина накрыл тело ветками и ушёл.
11 ноября в СК сообщили, что сибиряк признан виновным в убийстве (ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Потерпевшей стороне он должен выплатить 2 млн рублей.
Напомним, ранее Сиб.фм писал, как от рук знакомого погиб житель Новосибирска. Мужчина скончался после того, как пьяный товарищ решил вырезать ему варикоз на ноге.
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