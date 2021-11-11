Жители аварийных домов в Новосибирской области получат новое жильё

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В 2021 году новое жильё в Новосибирской области получат более 1800 жителей аварийных домов. Это предусмотрено региональной программой переселения из аварийного жилья, ускоренная реализация которой происходит в настоящее время.

За 10 месяцев 2021 года в благоустроенные квартиры уже переселены 728 граждан, а до конца года новоселье отпразднуют ещё 1120 жителей региона.

Как пояснила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Елена Макавчик, «в мероприятиях по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья участвуют 20 муниципальных образований Новосибирской области. В истёкшие месяцы 2021 года удалось расселить 728 граждан. До конца года планируется расселение ещё 1120 человек. Большая часть жителей аварийных домов получат новые квартиры к концу года, когда начнут активно вводиться в эксплуатацию новостройки. Всего с 2019 года в Новосибирской области расселены 3593 гражданина, что составляет 141 % от плановых значений».

Заместитель министра также отметила, что в 2021–2022 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в регионе планируется расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 млрд рублей, основная сумма из которых – 2,46 млрд рублей – это средства федерального бюджета, ещё 300 млн рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов.

Напомним, Новосибирская область входит в 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению из аварийного жилья за счёт успешной реализации программ расселения прошлых лет. По данным регионального министерства ЖКХ и энергетики, на территории Новосибирской области по состоянию на 1 ноября 2021 года аварийными и подлежащими сносу признаны 1292 многоквартирных дома, в которых проживают 24565 человек. В настоящее время расселено 422 многоквартирных дома, в которых проживают 7139 человек. Таким образом, в настоящее время расселено 27,5 % от общего объёма аварийного фонда.

Решение этого вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.

Для справки: Национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утверждён Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф