Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Жители аварийных домов в Новосибирской области получат новое жильё

Фото Жители аварийных домов в Новосибирской области получат новое жильё
Фото Жители аварийных домов в Новосибирской области получат новое жильё

Фото pixabay.com

В 2021 году новое жильё в Новосибирской области получат более 1800 жителей аварийных домов. Это предусмотрено региональной программой переселения из аварийного жилья, ускоренная реализация которой происходит в настоящее время.

За 10 месяцев 2021 года в благоустроенные квартиры уже переселены 728 граждан, а до конца года новоселье отпразднуют ещё 1120 жителей региона.

Как пояснила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Елена Макавчик, «в мероприятиях по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья участвуют 20 муниципальных образований Новосибирской области. В истёкшие месяцы 2021 года удалось расселить 728 граждан. До конца года планируется расселение ещё 1120 человек. Большая часть жителей аварийных домов получат новые квартиры к концу года, когда начнут активно вводиться в эксплуатацию новостройки. Всего с 2019 года в Новосибирской области расселены 3593 гражданина, что составляет 141 % от плановых значений».

Заместитель министра также отметила, что в 2021–2022 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в регионе планируется расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 млрд рублей, основная сумма из которых – 2,46 млрд рублей – это средства федерального бюджета, ещё 300 млн рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов.

Напомним, Новосибирская область входит в 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению из аварийного жилья за счёт успешной реализации программ расселения прошлых лет. По данным регионального министерства ЖКХ и энергетики, на территории Новосибирской области по состоянию на 1 ноября 2021 года аварийными и подлежащими сносу признаны 1292 многоквартирных дома, в которых проживают 24565 человек. В настоящее время расселено 422 многоквартирных дома, в которых проживают 7139 человек. Таким образом, в настоящее время расселено 27,5 % от общего объёма аварийного фонда.

Решение этого вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.

Для справки: Национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утверждён Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ольга Павлова
журналист

0

Теги

аварийное жилье
Правительство Новосибирской области
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24322
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
19866
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13226
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9412
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
9146
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
8812
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7731
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели