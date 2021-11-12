АО «Транснефть – Западная Сибирь» обновляет производственную инфраструктуру в Новосибирской области

Фото предоставлено АО «Транснефть – Западная Сибирь»

АО «Транснефть – Западная Сибирь» завершило техническое перевооружение водозабора на р. Иня на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Сокур» в Новосибирской области.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственной инфраструктуры акционерного общества на 2021 год. Система водоснабжения (водозабор) используется для обеспечения производственных нужд станции.

Специалисты провели ремонт зданий водонасосной с применением современных строительных материалов, выполнили реконструкцию системы водоснабжения. Обновлено основное и вспомогательное оборудование, установлены новые центробежные многоступенчатые насосные агрегаты производительностью 180 куб. м/час. Мощность каждого насоса составляет 200 кВт. Для откачки аварийных вод установлен и смонтирован вихревой насос.

Кроме того, была модернизирована система электроснабжения водонасосной, смонтирована новая дизельная электростанция открытого исполнения ДЭС-400 кВт, а также современная трансформаторная подстанция, укомплектованная шкафом учёта потребляемой электроэнергии. Масляный трансформатор заменён на оборудование с сухой литой изоляцией. Надёжность и безопасная эксплуатация сухого трансформатора достигается за счёт качества изоляции обмоток и его конструктива. В числе его преимуществ – низкий уровень шума, пожарная безопасность, экономичность потребления электроэнергии. Также проведена замена практически всей кабельной продукции объекта. Выработавшее эксплуатационный срок оборудование демонтировано.

Модернизация объектов водоснабжения станции является частью комплексной реконструкции ЛПДС «Сокур». Программа рассчитана на период с 2018 по 2023 годы. Её основная цель – оснащение объекта высокотехнологичным оборудованием для обеспечения высокого уровня эксплуатационной надёжности, а также соблюдения стандартов экологической и промышленной безопасности.