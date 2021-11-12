Артистка Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»

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Известная певица Вика Цыганова жёстко высказалась об экстравагантных поступках и словах рэпера Моргенштерна(Алишера Валеева). В беседе с NEWS.ru артистка сравнила молодого музыканта с «кучкой навоза», из которой, по её мнению, может вырасти «прекрасная роза». Перевоспитание рэпера, считает Цыганова, возможно только при одном условии.

«Моргенштерн — продукт своего времени. Он перерастёт. Он, может быть, как кучка навоза, на которой спустя время вырастет прекрасная роза», —

заявила певица.

Артистка уверена, что 23-летний Моргенштерн «просто проходит свой путь». Она напомнила: во времена СССР тоже было немало людей, «которые не читали книг, не развивались, а сидели в гараже и пили водку». Единственным отличием советской молодёжи от нынешней Цыганова назвала наличие у первых иллюзий.

«Сейчас дети уже в 20 лет становятся взрослыми. Но вместо иллюзий перед ними стоят соблазны и искушения», —

отметила исполнительница.

Певица добавила, что справиться с соблазнами и искушениями Моргенштерну и его сверстникам поможет только вера в Бога.