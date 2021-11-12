Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Артистка Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»

Фото Артистка Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»
Фото Артистка Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»

Фото с сайта wikipedia.org

Известная певица Вика Цыганова жёстко высказалась об экстравагантных поступках и словах рэпера Моргенштерна(Алишера Валеева).

В беседе с NEWS.ru артистка сравнила молодого музыканта с «кучкой навоза», из которой, по её мнению, может вырасти «прекрасная роза». Перевоспитание рэпера, считает Цыганова, возможно только при одном условии.

«Моргенштерн — продукт своего времени. Он перерастёт. Он, может быть, как кучка навоза, на которой спустя время вырастет прекрасная роза», —

заявила певица.

Артистка уверена, что 23-летний Моргенштерн «просто проходит свой путь». Она напомнила: во времена СССР тоже было немало людей, «которые не читали книг, не развивались, а сидели в гараже и пили водку». Единственным отличием советской молодёжи от нынешней Цыганова назвала наличие у первых иллюзий.

«Сейчас дети уже в 20 лет становятся взрослыми. Но вместо иллюзий перед ними стоят соблазны и искушения», —

отметила исполнительница.

Певица добавила, что справиться с соблазнами и искушениями Моргенштерну и его сверстникам поможет только вера в Бога.

Ранее высказывание рэпера, усомнившегося в необходимости масштабного празднования Дня Победы, вызвало широкий общественный резонанс. Его обвинили в неуважении к ветеранам и памяти погибших в Великой Отечественной войне. Моргенштерн извинился за свои слова. Однако председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова музыканта на предмет возможного нарушения закона.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

артист
рэп
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32032
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
24234
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13485
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9208
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7686
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7501
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19
7336
«Смерть взяла и вырвала её из счастья»: в Новосибирске похоронили популярного блогера Яну Фиалковскую