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Аварийное похолодание: в Новосибирске жильцы 150 домов ночевали без тепла – что они говорят

Фото Аварийное похолодание: в Новосибирске жильцы 150 домов ночевали без тепла – что они говорят
Фото Аварийное похолодание: в Новосибирске жильцы 150 домов ночевали без тепла – что они говорят

Фото Ирины Меркель / Сиб.фм

11 ноября в Новосибирске отключили от отопления 150 домов из-за дефектов на трубопроводе в Кировском районе. Восстановить работу теплоснабжения должны были в 8 часов утра следующего дня. Сиб.фм побывал на месте аварии – в квартирах по-прежнему холодно.

Днём 11 ноября в Кировском районе Новосибирска от тепла и горячей воды отключили 160 зданий, 151 из которых – жилые дома. По данным СГК, на пересечении улиц Мира и Сибиряков-Гвардейцев произошла авария трубопровода, на место выехали рабочие – вернуть тепло в дома должны были 12 ноября в 8:00, однако этого не произошло.

Как рассказали журналисту Сиб.фм жильцы дома № 44/3 по улице Сибиряков-Гвардейцев, только благодаря плюсовой температуре на улице в квартирах сохранилось тепло. Хотя ночью было довольно зябко.

«В целом дома терпимо, ещё даже не включали обогреватели», – рассказал Александр.

По его словам, накануне жильцы дома получили сообщение в WhatsApp об аварии на теплотрассе.

«В связи с ремонтом на теплотрассе... отключаем отопление... до 12.11.2021, 8:00», – зачитал сообщение молодой человек.

Фото Аварийное похолодание: в Новосибирске жильцы 150 домов ночевали без тепла – что они говорят 2

Пенсионерка Людмила Геннадьевна тоже уверена, что местным жителям крупно повезло.

«Наше счастье, что авария произошла в тёплые дни. Иначе все бы тут околели», – сказала она.

Женщина опасается, что если тепло не дадут сегодня, то к вечеру дом «остынет», а в выходные и вовсе «наступит дубак».

«У нас вообще в квартире обычно жарко, я иногда перекрываю батареи даже. Но в этот раз заметно прохладнее стало, а если пройдёт ещё больше времени, то переживаю, что ещё хуже будет, наступит дубак», – поделилась Людмила Геннадьевна.

Женщина живёт в квартире с маленьким пёсиком Ричи. Если жильцы ещё справляются с холодом с помощью тёплой одежды, то тойтерьер пытается согреться, зарывшись в подушки. Но сильнее Людмила Геннадьевна переживает за свою дочку, которая живёт по соседству. По её словам, в их квартире тоже нет ни тепла, ни горячей воды, но они живут с маленьким ребёнком, который легко может подхватить простуду.

Фото Аварийное похолодание: в Новосибирске жильцы 150 домов ночевали без тепла – что они говорят 3

«У нас отключили отопление примерно после обеда, за ночь в квартире заметно похолодало. Вчера вечером трогала батареи, уже были холодные совсем. Ночью рядом с домами что-то жужжало и шумело, надеюсь, это ремонт делали, потому что я воспринимаю эту ситуацию не очень», – поделилась с журналистом Сиб.фм Анастасия.

На холод в квартире пожаловалась и девушка по имени Алёна.

«Мы живём в квартире всего два месяца, но такое происходит уже во второй раз. Спасаемся тёплыми халатами и горячей пищей», – сказала она.

Фото Аварийное похолодание: в Новосибирске жильцы 150 домов ночевали без тепла – что они говорят 4

Сложнее всего приходится жильцам верхних этажей.

«Я, конечно, бренчу как бабка, но это правда невыносимо. В квартире жутко холодно, пол ледяной, везде сквозит, запах сырости появился. И это только начало зимы, а что будет дальше? Мы живём на седьмом этаже, поэтому ещё и с окон задувает. Страдаем ужасно, у меня муж с утра ходит и матерится. Потому что это уже не в первый раз, зимой часто такие проблемы возникают. У нас всё лето отключали воду, её неделями не было. Сейчас зима наступила, а мы снова лишены воды горячей и отопления», – пожаловалась Олеся.

По словам девушки, с утра она позвонила в ЖЭУ, чтобы узнать о сроках подключения тепла.

«Сказали, что всё восстановили, "ждите отопления"», – говорит сибирячка.

Сибирская генерирующая компания в своём Telegram-канале ещё 11 ноября извинилась перед жителями.

«Сожалеем, что жители в очередной раз испытывают дискомфорт, стараемся завершить работы как можно быстрее!» – написали представители СГК.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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