Директор школы из Новосибирска вошла в десятку лучших в России

Фото из Instagram @mev2009
Возглавляющая школу № 82 в Новосибирске Елена Минаева в октябре попала в десятку лучших школьных директоров страны — стала лауреатом конкурса «Директор года России — 2021», в котором участвовали 700 профессионалов из разных регионов.
В октябре в России подвели итоги конкурса «Директор года России — 2021», в десятку лучших вошла Елена Минаева, возглавляющая среднюю общеобразовательную школу № 82 в Дзержинском районе Новосибирска. Всего за звание лучшего директора боролись 700 профессионалов со всей страны.
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В 82-ю школу Минаева пришла три года назад и многое изменила. В частности, вместо четвертей ввела модули и убрала бумажный журнал. Штат учителей с тех пор увеличился вдвое, а зарабатывать они при этом стали больше.
Директор подчёркивает, что дети для неё важнее цифр, а также считает, что важно создавать правильную среду не только для учеников и преподавателей, но и для родителей.
Сегодня в школе работает большая психолого-педагогическая служба из 11 сотрудников: не только психологи, но и логопеды и тьюторы. За год специалисты проводят несколько тысяч профессиональных консультаций для семей, пишет HГC.
Все вопросы родители могут задавать директору напрямую, в том числе писать в любых мессенджерах. По мнению Минаевой, чем более открытый руководитель, тем лучше для всех.
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Напомним, ранее Сиб.фм писал об «Учителе года России — 2021». Лучшим педагогом страны стала преподаватель физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева.
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