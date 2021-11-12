Дизтопливо в Новосибирске подорожало на 2,5 % в ноябре

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В первую неделю ноября в Новосибирске подорожало дизельное топливо и бензин марки АИ-98, сообщает Новосибирскстат.

Новосибирскстат опубликовал новый отчёт о динамике потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Новосибирске. Из него следует, что с 1 по 8 ноября дизель подорожал на 2,5 %, а бензин марки АИ-98 — на 1 %. Что касается цен на остальные виды топлива, они не изменились.

Таким образом, за 1 литр бензина АИ-92 на городских заправках нужно было заплатить от 43,99 до 47,10 руб., за тот же объём АИ-95 от 46,95 до 49,95 руб., а за АИ-98 от 56,40 до 59,65 руб. Литр дизеля стоил от 53,05 до 57,85 руб.

«На соответствующей (44-й) неделе 2020 года наблюдался рост цен на автомобильный бензин марки АИ-98 на 0,1 %. На остальные виды топлива цены не менялись», — отмечается в отчёте.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что за год в Новосибирске выросли цены на все марки бензина. Они повысились на 5-7 руб., больше всего на топливо класса «премиум», предназначенное для форсированных двигателей.