Доступные шедевры представят в Художественном музее ко дню рождения Сбербанка

Фото предоставлены Сбером и Новосибирским Государственным Художественным музеем

В Новосибирском Художественном Государственном музее 12 и 13 ноября можно познакомиться с экспозицией бесплатно. Это стало возможным в рамках празднования дня рождения крупнейшего банка страны.

СберБанк или уже привычный Сбер отмечает 180 лет со дня основания. К этому грандиозному событию приурочено множество мероприятий. Впереди «зеленые дни» и другие важные события, скидки, акции для клиентов, но начать решили с культурного просвещения. Акция называется «День открытых дверей со Сбером».

«Вы знаете, что банк с 1841 года из нескольких сберкасс сейчас вырос в крупнейшую в России технологическую экосистему. И в день рождения для наших самых главных именинников – наших клиентов, банк дарит подарки. «День открытых дверей со Сбербанком» — мы делаем совместно со всеми сибирскими музеями. Наши клиенты в течение двух дней 12 и 13 ноября смогут посетить совершенно бесплатно экспозиции сибирских музеев», — рассказывает Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

В течение двух дней, для всех желающих распахнет свои двери и Новосибирский Художественный музей.

Насладиться всей действующей экспозицией музея, в которой собрана большая коллекция русского и зарубежного изобразительного искусства смогут не только новосибирцы, но и гости города. Они увидят произведения древнерусской живописи, работы Д.Г. Левицкого, В.А. Тропинина, И.М. Прянишникова, И.И.Шишкина, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, А.Я. Головина, З.Е. Серебряковой, Н.И. Машкова, Р.Р. Фалька, П.П. Кончаловского, Ф.К. Юона и многих других знаменитых художников. Раздел зарубежного искусства включает графические произведения и картины европейских мастеров XVI-XX вв. (А. ван Эвердингена, Г. Робера и других).

«Мы рады представить новосибирцам и гостям города эту уникальную возможность. Тем более, что мы уже не в первый раз сотрудничаем со Сбером и наш прошлый опыт был весьма удачным. Подобные акции дают возможность и нам и нашим партнёрам осуществлять очень важную социальную миссию по приобщению жителей города Новосибирска и Новосибирской области к лучшим образцам нашего национального наследия. Мы с радостью поддержали инициативу Сбера и приняли участие в акции», — уверена Екатерина Болдырева, директор Новосибирского государственного художественного музея.

В постоянной экспозиции Новосибирского художественного музея находится одна из выдающихся коллекций произведений Н.К.Рериха, являющейся настоящей жемчужиной собрания. Это его так называемая «Гималайская серия», которая была создана художником в Индии с 1935 по 1946 год. Удивительные цвета, техника работы с темперой – передают необыкновенную красоту гор. Наследие Рериха – 60 картин из индийской серии, дар сына художника Новосибирскому Художественному музею.

Еще один яркий акцент «Дня открытых дверей со Сбером» — возможность увидеть величайшего мариниста Айвазовского в подлиннике. Выставка называется «Айвазовскому во след...» 8 работ мастера прибыли в Новосибирск из Санкт-Петербурга из фондов Центрального военно-морского музея имени Петра Великого. На выставке представлены картины других маринистов 18 века, учеников Айвазовского, уникальные предметы морской тематики и портреты Петра I. Это комплекс, который расскажет о русском флоте, морском наследии. Кстати, 2 картины Айвазовского есть в постоянной экспозиции нашего музея – с ними тоже можно будет познакомиться в рамках акции.

«Наши посетители смогут рассмотреть и детали, и мазки, то как работал художник. Именно вот этот уникальный цвет и свет- это именно то, что выделило художника, показало нам его необычность. Не случайно про Айвазовского говорили, что он маэстро кисти. Художник свою картину довольно большую мог создать за несколько часов: не есть, не пить, не спать, не отвлекаясь, пока не ставил последний мазок с подписью», — рассказывает Юлия Ужакина, экскурсовод, искусствовед.

Также будет открыт зал художников-передвижников Маковских, для ценителей творчества этой семьи, таких разных, но по-своему удивительных в своих произведениях.

Особое внимание стоит уделить «III Международной триеннале современной графики в Новосибирске». Это самый масштабный форум современного искусства, в котором принимают участие работы 330 художников из 36 стран мира, 5 континентов и 25 кураторских проектов. Экспозиция занимает 4 этажа музея, на которых размещено более 800 картин современных художников.

QR-код на входе у посетителей спрашивать не будут. Площадь музея очень большая, что позволяет соблюдать все положенные нормы при пандемии коронавируса. Про маски и перчатки, конечно, забывать не стоит. Это в первую очередь безопасность окружающих, которые без волнения за здоровье, с удовольствием насладятся созерцанием шедевров, классической живописью и современным искусством вместе со Сбербанком.