Футбол Россия – Хорватия 14 ноября: во сколько трансляция отборочного матча ЧМ-2022, прогнозы букмекеров на игру

Фото РФС, автор Михаил Шапаев

В матче Хорватия – Россия 14 ноября 2021 года решится судьба прямой путёвки на чемпионат мира – 2022 в Катаре из отборочной группы H. Сборную России для первого места в итоговой турнирной таблице устроит даже ничья. Но букмекеры уверены в победе сборной Хорватии, играющей на своём поле. Попасть на ЧМ-2022 со второго места в группе будет невероятно сложно.

Матч Хорватия – Россия пройдёт 14 ноября 2021 года в Сплите (Хорватия). Начало игры в 17:00 мск. Прямую ТВ-трансляцию покажет Первый канал (в Новосибирске трансляция начнётся в 20:50 по местному времени).

Это решающий матч за победу в отборочной группе H, а значит – за прямую путёвку на чемпионат мира по футболу – 2022.

Фото РФС, автор: Михаил Шапаев

В турнирной таблице группы H команда России идёт на первом месте, опережая Хорватию на два очка перед последним туром. А это значит, что для победы в отборочном турнире россиянам достаточно ничьей. Но – на чужом поле, против вице-чемпионов мира хорватов. Фаворитами матча букмекеры считают сборную Хорватии.



Букмекеры не верят в победу сборной России. Лучший коэффициент на победу сборной Хорватии – 1,66, а на победу сборной России – 5,85, то есть вероятность победы сборной Хорватии оценивается выше в разы. Лучший коэффициент на ничью – 4,25.

В предпоследнем туре отборочного турнира 11 ноября обе сборные одержали крупные победы. Россия обыграла Кипр со счётом 6:0 в Санкт-Петербурге, Хорватия победила Мальту в гостях – 7:1.

История личных встреч сборных России и Хорватии

1.09.2021. Отборочный турнир ЧМ-2022. Россия – Хорватия (0:0)

8.07.2018. ЧМ-2018. Россия – Хорватия (5:6)

17.11.2015. Товарищеский матч Россия – Хорватия (1:3)

Сборные-победители отборочных групп получат прямые путёвки на чемпионат мира.

«Какая нужна мотивация на Хорватию, на кону чемпионат мира»,

– сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Кипром.

Попасть в Катар со второго места в группе гораздо сложнее. Придётся участвовать в турнире плей-офф, в котором 12 команд разыграют всего 3 путёвки. В плей-офф попадут 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, и 2 команды, попавшие через турнир Лиги наций. Плей-офф будет составлен из трёх путей по 4 команды в каждом, отбирается только одна команда-победитель из четырёх.

Фото РФС, автор: Михаил Шапаев

Напомним, футбольный ЧМ-2022 впервые в истории пройдёт осенью и зимой (с 21 ноября по 18 декабря 2022 года). И впервые 22-й чемпионат мира проводится на Ближнем Востоке – в Катаре. Логотипом ЧМ-2022 является лента, символизирующая бесконечность и гармонию, а также форму песчаных дюн. Надпись Qatar 2022 изображена древнеарабским написанием.