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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил благодарственные письма сотрудникам Сбера

Фото Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил благодарственные письма сотрудникам Сбера
Фото Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил благодарственные письма сотрудникам Сбера

Фото предоставлено Сбером

В Большом зале правительства Новосибирской области состоялась церемония награждения сотрудников Сибирского банка ПАО «Сбербанк», посвящённая 180-летию со дня основания СберБанка.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично вручил подписанные им благодарственные письма 15 сотрудникам Сибирского Сбера, которые принимали самое активное участие в совместных проектах банка и региональных органов власти.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Поздравляю вас с юбилеем! За 180 лет пройден колоссальный путь – от сберегательной кассы до передовой российской цифровой экосистемы. Даже если оглянуться всего на пять лет назад, то можно увидеть совершенно другой банк. Произошли просто поразительные изменения! Приятно наблюдать, как огромная организация с почти двухвековыми традициями так активно и успешно внедряет самые современные решения. Я желаю всему большому коллективу Сибирского банка оставаться такими же энергичными и целеустремлёнными».

В свою очередь председатель Сибирского банка Татьяна Галкина наградила благодарственными письмами руководителей правительства Новосибирской области.

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк»:

«Этот год для нас особенный: 180 лет – действительно значимая и знаковая дата. Мы гордимся тем, чего достигли за это время, и гордимся нашими сотрудниками. Я очень рада тому, что их труд высоко оценивают не только внутри банка, но и за его пределами. Уверена, награды, полученные из рук Андрея Александровича, станут лучшей мотивацией придумывать и реализовывать инициативы на благо области и её жителей».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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