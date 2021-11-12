Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил благодарственные письма сотрудникам Сбера

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В Большом зале правительства Новосибирской области состоялась церемония награждения сотрудников Сибирского банка ПАО «Сбербанк», посвящённая 180-летию со дня основания СберБанка.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично вручил подписанные им благодарственные письма 15 сотрудникам Сибирского Сбера, которые принимали самое активное участие в совместных проектах банка и региональных органов власти.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Поздравляю вас с юбилеем! За 180 лет пройден колоссальный путь – от сберегательной кассы до передовой российской цифровой экосистемы. Даже если оглянуться всего на пять лет назад, то можно увидеть совершенно другой банк. Произошли просто поразительные изменения! Приятно наблюдать, как огромная организация с почти двухвековыми традициями так активно и успешно внедряет самые современные решения. Я желаю всему большому коллективу Сибирского банка оставаться такими же энергичными и целеустремлёнными».

В свою очередь председатель Сибирского банка Татьяна Галкина наградила благодарственными письмами руководителей правительства Новосибирской области.

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк»:

«Этот год для нас особенный: 180 лет – действительно значимая и знаковая дата. Мы гордимся тем, чего достигли за это время, и гордимся нашими сотрудниками. Я очень рада тому, что их труд высоко оценивают не только внутри банка, но и за его пределами. Уверена, награды, полученные из рук Андрея Александровича, станут лучшей мотивацией придумывать и реализовывать инициативы на благо области и её жителей».