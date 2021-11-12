Искать работу рядом с домом вместо сокращения рабочего дня предложили в Госдуме

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Член комитета Госдумы по соцполитике раскритиковал идею сокращения рабочего дня в зимнее время.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин в беседе с NEWS.ru высказался о предложении депутата ГД от «Единой России» Виталия Милонова сократить на один час рабочий день. Инициатива касалась зимнего периода, с 15 ноября по 28 февраля. Сокращение должно было произойти «за счёт включения времени езды до рабочего места».

Андрей Алёхин подчеркнул своё отрицательное отношение к такой инициативе и посоветовал недовольным найти работу рядом с домом.

«Отрицательно отношусь к этой инициативе. Выбирайте работу ближе к дому или что-то ещё. Но это неправильно. Восьмичасовой рабочий день, всё. Не вижу разницы, летом или зимой [долго ехать на работу]. Летом свои причины, весной свои причины. Распутица и так далее, каждый раз можно что-то придумать. Я поддерживать такое предложение или такой законопроект, конечно, не буду. Ищите работу ближе к дому, если не устраивает работа, что так далеко ездить. Ну, это ваши проблемы. Ищите рядом», —

высказался Алёхин.

Сам Виталий Милонов считает, что его инициатива даст возможность повысить трудовую дисциплину и мотивацию работников. Письмо соответствующего содержания депутат направил в Министерство труда РФ. Он отметил, что время поездки до рабочего места не учитывается работодателем, и фактически люди работают по 10-11 часов вместо положенных 8.