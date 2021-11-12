Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Искать работу рядом с домом вместо сокращения рабочего дня предложили в Госдуме

Фото Искать работу рядом с домом вместо сокращения рабочего дня предложили в Госдуме
Фото Искать работу рядом с домом вместо сокращения рабочего дня предложили в Госдуме

Фото с сайта pixabay.com

Член комитета Госдумы по соцполитике раскритиковал идею сокращения рабочего дня в зимнее время.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин в беседе с NEWS.ru высказался о предложении депутата ГД от «Единой России» Виталия Милонова сократить на один час рабочий день. Инициатива касалась зимнего периода, с 15 ноября по 28 февраля. Сокращение должно было произойти «за счёт включения времени езды до рабочего места».

Андрей Алёхин подчеркнул своё отрицательное отношение к такой инициативе и посоветовал недовольным найти работу рядом с домом.

«Отрицательно отношусь к этой инициативе. Выбирайте работу ближе к дому или что-то ещё. Но это неправильно. Восьмичасовой рабочий день, всё. Не вижу разницы, летом или зимой [долго ехать на работу]. Летом свои причины, весной свои причины. Распутица и так далее, каждый раз можно что-то придумать. Я поддерживать такое предложение или такой законопроект, конечно, не буду. Ищите работу ближе к дому, если не устраивает работа, что так далеко ездить. Ну, это ваши проблемы. Ищите рядом», —

высказался Алёхин.

Сам Виталий Милонов считает, что его инициатива даст возможность повысить трудовую дисциплину и мотивацию работников. Письмо соответствующего содержания депутат направил в Министерство труда РФ. Он отметил, что время поездки до рабочего места не учитывается работодателем, и фактически люди работают по 10-11 часов вместо положенных 8.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

работа
законотворчество
Госдума
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

38285
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
27043
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13821
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
10750
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
9549
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7973
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7600
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19