Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году

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Минтруд РФ утвердил график выходных дней в январе 2022 года. Выходные дни россиян продлятся с 31 декабря по 9 января. Всего в январе будущего года будет 15 выходных и 16 рабочих дней.

Производственный календарь на 2022 год с праздниками и выходными утвердил Минтруд РФ. Известно, что в январе россияне смогут отдохнуть с 1 по 9, но новогодние каникулы продлятся 10 дней, так как 31 декабря текущего года также стало праздничным выходным.

В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в России продлятся новогодние каникулы. Всего в январе будущего года будет 15 выходных и 16 рабочих дней.

Следующие продолжительные выходные ожидают россиян только в марте. Они продлятся всего три дня с 6 по 8, а 5 марта станет сокращённым рабочим днём.

Также в 2022 году граждане смогут отдохнуть с 1 по 3 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября (3 ноября – сокращённый рабочий день). Четыре выходных дня подряд объявлены с 7 по 10 мая. По одному дополнительному выходному будет 23 февраля ( 22 число – сокращённый рабочий день) и 13 июня.

В 2022 году 31 декабря приходится на субботу, а значит для тех, кто работает в формате пятидневки, день станет выходным.

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