Концессионера строительства нового моста через Обь могут заменить

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В администрации Новосибирской области, похоже, задумались о смене концессионера (Группа компаний «ВИС») строительства и эксплуатации четвёртого платного моста через реку Обь. Об этом пишут в своём журналистском расследовании «Конфликт вокруг строительства нового моста через Обь вступает в новую фазу».

В распоряжение редакции «МК в Новосибирске» попало письмо министра Минтранса Новосибирской области Анатолия Костылевского на имя первого вице-президента Газпромбанка Алексея Чичканова от 22 октября 2021 года. В нём чиновник, ответственное за проект лицо со стороны государства, информирует кредитного партнёра об исполнении концессионного соглашения и ходе строительства моста. Он указывает на существенное отставание от графика строительства мостового перехода, что создаёт «повышенные риски недостижения коэффициента технической готовности в 2021 году».

Далее в письме сообщается, что сложившаяся вокруг моста ситуация может привести к дефолту всего проекта. «В указанном случае Концедентом (Концедент – обладатель права собственности на объект, по поводу которого заключается концессионное соглашение. В его качестве может выступать государство, регион или муниципалитет. – Прим. ред.) будут предприняты предусмотренные как концессионным соглашением, так и прямым соглашением меры, включая возможность замены Концессионера или досрочного прекращения концессионного соглашения», – цитирует издание это письмо.

Также в материале публикуются факты о нездоровой деловой репутации новых топ-менеджеров Группы «ВИС», журналисты издания указывают на их причастность к многочисленным скандалам, в числе которых самыми нашумевшими стали истории о банкротстве подрядчиков, участвовавших в строительстве объектов Газпрома.