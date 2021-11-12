Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Концессионера строительства нового моста через Обь могут заменить

Фото Концессионера строительства нового моста через Обь могут заменить
Фото Концессионера строительства нового моста через Обь могут заменить

Фото pixabay.com

В администрации Новосибирской области, похоже, задумались о смене концессионера (Группа компаний «ВИС») строительства и эксплуатации четвёртого платного моста через реку Обь. Об этом пишут в своём журналистском расследовании «Конфликт вокруг строительства нового моста через Обь вступает в новую фазу».

В распоряжение редакции «МК в Новосибирске» попало письмо министра Минтранса Новосибирской области Анатолия Костылевского на имя первого вице-президента Газпромбанка Алексея Чичканова от 22 октября 2021 года. В нём чиновник, ответственное за проект лицо со стороны государства, информирует кредитного партнёра об исполнении концессионного соглашения и ходе строительства моста. Он указывает на существенное отставание от графика строительства мостового перехода, что создаёт «повышенные риски недостижения коэффициента технической готовности в 2021 году».

Далее в письме сообщается, что сложившаяся вокруг моста ситуация может привести к дефолту всего проекта. «В указанном случае Концедентом (Концедент – обладатель права собственности на объект, по поводу которого заключается концессионное соглашение. В его качестве может выступать государство, регион или муниципалитет. – Прим. ред.) будут предприняты предусмотренные как концессионным соглашением, так и прямым соглашением меры, включая возможность замены Концессионера или досрочного прекращения концессионного соглашения», – цитирует издание это письмо.

Также в материале публикуются факты о нездоровой деловой репутации новых топ-менеджеров Группы «ВИС», журналисты издания указывают на их причастность к многочисленным скандалам, в числе которых самыми нашумевшими стали истории о банкротстве подрядчиков, участвовавших в строительстве объектов Газпрома.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

четвертый мост
расследование
Обь
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

36664
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
26337
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13717
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9468
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
9041
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
7894
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7581
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19