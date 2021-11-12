"Кристину задушили в её постели": разыскиваемый новосибирскими следователями убийца может оказаться маньяком

Фото СК России по НСО, instagram.com

В Новосибирске три недели расследуют убийство девушки в собственной квартире — Сиб.фм узнали все подробности этого дела.

Уже три недели в Новосибирске активно ищут подозреваемого в убийстве 24-летней девушки. Скрин с видеозаписи, на котором возможный убийца разговаривает по телефону, размещён на главной странице Следственного комитета по Новосибирской области. Но пока поиски безрезультатны. Подробности дела силовики не раскрывают, говорят лишь о "признаках насильственной смерти". Журналист Сиб.фм пообщалась с друзьями погибшей, которые рассказали, что сотрудница банка Кристина была найдена задушенной и изнасилованной в своей кровати, из квартиры пропал лишь айфон и, возможно, какие-то небольшие наличные деньги. В свою очередь криминальный психолог считает, что такое преступление мог совершить только маньяк — и если его не остановить сейчас, насильник почувствует себя безнаказанно и пойдёт убивать дальше. Подробности — в материале Алёны Истоминой.

"21 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома в Ленинском районе города Новосибирска тела 24-летней девушки с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении местного СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ниже — видеозапись, на которой мужчина в шапке сначала забегает за кем-то в подъезд, потом выходит из подъезда, озирается в поисках камеры и заходит обратно. Судя по всему то, что камера может быть встроена в домофон, неизвестный не догадался.

Официальной информации о произошедшем ничтожно мало, поэтому по городу ходят слухи — кто-то говорит, что девушку нашли мёртвой в машине, другие — что она лежала дома. Якобы мужчина был с ней знаком и на видео звонил действительно ей. Но это лишь догадки.

Загадочная смерть

По словам знакомых, вечером 20 октября 24-летняя сотрудница банка Кристина возвращалась домой с работы. Она успела поговорить по телефону с подружками, мамой и парнем — всем сказала, что очень устала и собирается спать.

"Мне она рассказывала, что до этого два дня ночевала у своего парня, что неудобно ехать на работу от него, что в своей квартире лучше спать. Но, возможно, скоро она переедет к парню, у них всё серьёзно. Представляете, она могла остаться ещё на ночь у парня — и быть живой", — удивляется подруга Кристины Екатерина.

Погибшая была педантичной и ответственной девушкой. Опаздывать она не любила и, кажется, просто не могла. А не приехать в банк в свой рабочий день, никого не предупредив, отключив телефон — это вовсе на грани фантастики.

"У неё соседка по лестничной клетке — коллега. Девушка сидит дома беременная, — рассказывает приятельница погибшей. — Поэтому её и попросили дойти до квартиры Кристи, узнать, что произошло".

Девушка хотела постучаться, но поняла, что дверь открыта. В квартире тревожная тишина и непонятный странный запах.

"Лучше бы соседка сразу вызвала полицию, беременная ведь, — продолжает собеседница Сиб.фм — Она прошла в квартиру, а там тело Кристи, в содранной пижаме, на диване... Синяков на теле было не сильно много, мы думаем, он убил её спящей, задушил Кристину в собственной постели".

Случайный незнакомец

По словам друзей, на похоронах Кристины мать погибшей девушки хранила гробовое молчание и отказывалась отвечать на вопросы о том, что она узнала от следователя.

"Какая-то принципиальная позиция, но слишком непонятная, — недоумевают друзья погибшей. — Даже то, что она была, как мы понимаем, изнасилована — не повод скрывать это, надо трубить во все колокола. Мало ли, что этому насильнику ещё придёт в голову. Быть жертвой преступления — не стыдно, стыдно замалчивать такое".



Так получилось, что именно молчание родственников подтолкнуло друзей Кристины начать собственное небольшое "расследование" — хотя на деле ребята просто собрали в кучу все факты. Ориентировку на подозреваемого тогда уже видел весь город.



"Мы поговорили со всеми друзьями, всеми знакомыми, всякое бывает, вдруг это какой сталкер или ухажер, получивший отворот, — объясняет приятель погибшей девушки. — Но оказалось, что никто, вообще никто не видел и не знает этого урода".



Дальше оказалось, что подозреваемый попал на камеру домофона не один раз — а целых три. И что возле квартиры погибшей (а, возможно, что и внутри) он пробыл не меньше трёх часов.

"Сначала видно, что идёт Кристина, она правда была уставшая, и даже не видела, что её кто-то преследует, — объясняет подруга погибшей. — На видео, которое выставляли везде, можно заметить кусок одежды, перед преступником — это наша Кристи. Потом за ней бежит вот это чудовище. Минуты через три он возвращается, смотрит по сторонам в поисках камер. Уходит, минут через 30 возвращается снова, опять смотрит глазами камеры. Снова уходит. И потом он уже уходит через три часа, с натянутым на глаза капюшоном, не идёт, а прям бежит в сторону первого подъезда".

Друзья погибшей предполагают, что сначала преступник понял, где живёт девушка, потом убедился, что она не закрыла дверь (близкие предполагают, что Кристина могла отвлечься на собаку или просто сама открыть дверь преступнику — погибшая была не из робкого десятка), после чего либо постучался, либо ворвался в квартиру — где изнасиловал и задушил погибшую.

"Понимаете, следов на теле не было, говорят, что Кристиночка не сопротивлялась почти, — рассуждает приятельница погибшей. — Значит, дверь была открыта, он это понял сразу. И просто ждал, когда Кристина заснёт. Понимаете, она же успела переодеться в пижаму, лечь в кровать — и вот именно там...".

При этом на погибшей было много золотых украшений, которые преступник не тронул. Более того — квартира оказалась нетронутой, видно было, что убийца и не пытался искать ценные вещи.

"Хотя у Кристины хорошая квартира, там было что брать, — рассуждает приятель погибшей. — Но взял только айфон, который как в воду пропал и ещё нигде не был отсвечен, взял деньги. Опять же — если там были деньги, Кристина наличкой почти не пользовалась".

Что делает полиция

Со стороны может показаться, что следователи просто обновляют ориентировку на сайте СК — хотя ни одно бытовое убийство не обновлялось с такой настойчивостью. Жители Ленинского района рассказывают, что видели дежурящих возле дома погибшей оперативников. И даже задерживали одного человека — но он оказался просто похожим. Журналисту Сиб.фм удалось поговорить и с этим парнем, Денисом.

"Я шёл с работы в обеденный перерыв к брату, переходил через дорогу и увидел, как по тротуару едет машина, подумал, мало ли, собьёт, поэтому ускорился и, можно сказать, пробежал перед машиной. А дальше пошёл спокойно. Потом посреди рынка подбежал человек, схватил меня за руку и сказал, что я задержан", — вспоминает тот день Денис.

Сибиряк попросил предъявить документы, в это время подбежал второй сотрудник, они достали наручники, застегнули их на руках, показали документы и повели к машине.

"Я в позе ласточки пошёл с ними, хотя вообще никакого сопротивления не указывали, да, мне объяснили в чём меня подозревают, но особо со мной не разговаривали, — продолжает Денис. — Просто посадили в машину и начали смотреть видео какое-то и говорить, что моя куртка всё же отличается от куртки человека на видео".

После короткой процедуры осмотра вещей и проверки документов, перед Денисом извинились и отпустили его домой — парень считает, что ему очень сильно повезло не купить одинаковую куртку с преступником.

Преступления могут повториться?

Криминальный психолог Сергей Боголепов считает, что полицейские не зря активно ищут подозреваемого в этом убийстве — в данном случае все действия возможного подозреваемого выдают в нём возможного серийного убийцу.

"Эти действия — задушить, изнасиловать, нравятся ему, убийство доставляет ему удовольствие, — объясняет Боголепов. — Он ради удовлетворения своего, именно ради удовольствия задушил эту девушку".

При этом эксперт подчёркивает, что действия подозреваемого — то, что он задумался о камерах в подъезде, и даже то, что он схватил телефон погибшей (возможно, девушка могла его сфотографировать) — говорят о нём как о человеке, совершающим осознанные, разумные действия.

"Невозможно прогнозировать, когда человек может совершить новое преступление — мы же не знаем, насколько он удовлетворился от этого преступления, — рассуждает Боголепов. — Если сильно бурно его ищут — он поостережётся. Когда поиски утихнут — он продолжит убивать. Неважно, месяц, год, полгода — для каждого свой срок, но после таких преступлений убивают снова. А если его не найдут, то он ещё поверит в свои силы и у него ещё появится чувство безнаказанности, в виду успешности его действий".