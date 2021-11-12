Лингвист рассказала, какой будет языковая реформа в 2023 году

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В России впервые за 65 лет обновят правила русского языка. Как объясняют в Министерстве просвещения, реформы стали необходимы из-за произошедших за минувшие десятилетия существенных изменений. NEWS.ru обсудил предстоящую модернизацию языковых стандартов с ведущим научным сотрудником Института русского языка им. В. В. Виноградова Ириной Левонтиной, которая объяснила, в чём их необходимость, почему изменения принимают именно сейчас, а также о том, почему стандарты не следуют бездумно за стихийной эволюцией разговорной речи.

Как вы оцениваете грядущие изменения в русском языке?

— В первую очередь хочу подчеркнуть, что речь идёт не об изменениях в правилах орфографии или пунктуации, а об обновлении устаревших правил. Какие-то из них имели привязку к своему времени, например, речь шла о том, как правильно писать «Чай Кайши» — не самый актуальный вопрос правописания нашего времени. Потом появились новые конструкции, правила правописания которых просто не могли быть прописаны тогда.

Почему правила решили изменить именно сейчас?

— Не решили. Лингвисты постоянно работают и, например, есть орфографическая комиссия Российской академии наук, которая постоянно работает над новым сводом правил, над новыми проблемами орфографии и пунктуации и над недочётами в старых.

Где-то в 2023 году примерно должен быть готов полный свод правил русского орфографии и пунктуации. В нём будут и имена собственные, и географические наименования. То, чего нам так не хватает, потому что русские словари этого толком не описывают.

Однако в Министерстве просвещения решили, что пока неплохо бы получить краткий свод. Я хочу подчеркнуть, что правила составляются не чиновниками, они лишь организуют этот процесс. Правилами занимаются лингвисты.