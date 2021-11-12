Лингвист рассказала, какой будет языковая реформа в 2023 году

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В России впервые за 65 лет обновят правила русского языка. Как объясняют в Министерстве просвещения, реформы стали необходимы из-за произошедших за минувшие десятилетия существенных изменений.
NEWS.ru обсудил предстоящую модернизацию языковых стандартов с ведущим научным сотрудником Института русского языка им. В. В. Виноградова Ириной Левонтиной, которая объяснила, в чём их необходимость, почему изменения принимают именно сейчас, а также о том, почему стандарты не следуют бездумно за стихийной эволюцией разговорной речи.
Как вы оцениваете грядущие изменения в русском языке?
— В первую очередь хочу подчеркнуть, что речь идёт не об изменениях в правилах орфографии или пунктуации, а об обновлении устаревших правил. Какие-то из них имели привязку к своему времени, например, речь шла о том, как правильно писать «Чай Кайши» — не самый актуальный вопрос правописания нашего времени. Потом появились новые конструкции, правила правописания которых просто не могли быть прописаны тогда.
Почему правила решили изменить именно сейчас?
— Не решили. Лингвисты постоянно работают и, например, есть орфографическая комиссия Российской академии наук, которая постоянно работает над новым сводом правил, над новыми проблемами орфографии и пунктуации и над недочётами в старых.
Где-то в 2023 году примерно должен быть готов полный свод правил русского орфографии и пунктуации. В нём будут и имена собственные, и географические наименования. То, чего нам так не хватает, потому что русские словари этого толком не описывают.
Однако в Министерстве просвещения решили, что пока неплохо бы получить краткий свод. Я хочу подчеркнуть, что правила составляются не чиновниками, они лишь организуют этот процесс. Правилами занимаются лингвисты.
Говорится, что некоторые нормы письменного языка «подтянут» до разговорных. Создаётся ощущение, что как бы идут на поводу тех, кто говорит неграмотно. Так же в своё время говорили, когда, например, разрешали слово «кофе» в среднем роде.
— Если говорить о «кофе», то с ним возникло недоразумение. В пособиях начала XX века правильным указывался именно средний род. Кстати, в эмигрантской литературе — у Набокова и так далее — именно средний род долго держался — в соответствии с тем, как это было до Революции. Тут недоразумение, некая журналистская утка. Также и с «йогуртом» — писали, что «вот теперь можно ударение на „у“ ставить», однако это как раз то, как делали раньше.
Язык меняется,и если в словарях не описывать изменения, получится, что они будут описывать язык XVIII века. Это ерунда — они просто будут никому не нужны. Что такое норма языка? Если говорить по-простому, это то, что считают правильным авторитетные грамотные носители языка. Если такие люди приняли новую норму, позволяют себе что-то новое, будет глупо, если словари будут настаивать на норме, которой фактически уже нет.
Новая норма попадает в словарь с пометкой «обиходное» или «допустимо в устной речи», а если вариант спустя какое-то время распространился, то пишется, что варианты равноправны. Затем может наступить период, когда практически никто, кроме стариков, не говорит так, как было раньше, и тогда мы делаем пометку «устаревший» или «уходящий вариант». Это работа лексинографов. Вопреки распространённому мнению мы не просто разрешаем что-то в один момент, мы смотрим, как ситуация меняется. Так, скажем, «звОнишь» мы ещё не разрешаем.
Есть какие-то изменения, которые не принимаются сейчас, но, на ваш взгляд, должны быть приняты?
— Если говорить теоретически, то многие исключения из правил сейчас непонятны для молодёжи и они в них плохо разбираются. Некоторые правила можно бы было упростить. Нет особых причин, почему, скажем, полмандарина пишется слитно, а пол-апельсина и пол-лимона через дефис. Также, например, нет особой логики в том, чтобы предынфарктный писать через «ы», а постинфарктный — через «и». Это можно бы было изменить, однако подобные перемены орфографии всегда воспринимаются в обществе болезненно, как разрыв традиции и преемственности. Думаю, в обозримом будущем существенных изменений правил не будет.
Общество воспринимает болезненно, потому что ценит говорящих грамотно. Однако по вашим словам создаётся впечатление, что в принципе грамотно — это как угодно, главное, подождать достаточное количество времени.
— Нет, ничего подобного я не имела в виду. Правильно — это так, как настоялось достаточно долго, для того, чтобы так говорили авторитетные грамотные люди. Не все изменения приходит в литературный язык и, например, остаются только в просторечье.
Будущие изменения норм русского языка произойдут под сильным влиянием интернет-речи?
— Интернет безусловно влияет на изменения языка. Что-то пришедшее из Интернета со временем становится нормативным. По-другому и быть не может, раз мы сейчас много общаемся именно в Интернете.
Когда говорят о языке Сети, почему-то считается, что это обязательно плохое, что это что-то, портящее язык. Однако можно посмотреть с другой стороны: никогда ещё так много людей не писали так много на русском языке.
Большинство взрослых людей, закончив школу, писали очень мало. В этом смысле Интернет оказывает положительное влияние на русский язык, вовлекая всех его носителей в создание текстов.
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