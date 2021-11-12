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Метромост в Новосибирске оставят без обещанного антивандального остекления

Фото Метромост в Новосибирске оставят без обещанного антивандального остекления
Фото Метромост в Новосибирске оставят без обещанного антивандального остекления

Фото Густаво Зырянова

Новосибирский метромост после капитального ремонта не получит современное остекление, о котором говорилось ранее, следует из конкурсной документации, размещённой на сайте госзакупок.

Новосибирский метрополитен ищет подрядчика, который проведёт капитальный ремонт метромоста. Стоимость работ оценивают в 354 140 310 рублей, а срок ставят до 31 декабря 2022 года с момента подписания договора.

Среди прочего подрядчику предстоит демонтировать оконное остекление и заменить его на новое. Судя по документам, устанавливать он будет обычные одинарные стеклопакеты, а не антивандальные, как на строящейся станции метро «Спортивная». Кроме того, они останутся того же размера, что и были. Хотя мэр Анатолий Локоть ранее отмечал, что из окон мостовой галереи должен открываться красивый вид на новую ледовую арену, пишет сайт «BFM-Новосибирск».

Напомним, что новосибирский метромост был построен для связи правого и левого берегов Оби ещё в середине 80-х годов прошлого века. Выбрать подрядчика на торгах планируют уже через несколько дней, 18 ноября. Ремонт объекта должен быть завершён к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

ремонт
Новосибирск
метромост
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