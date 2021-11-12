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общество

Мукомолы и хлебопёки Новосибирской области получили многомиллионную господдержку

Фото Мукомолы и хлебопеки Новосибирской области получили многомиллионную господдержку
Фото Мукомолы и хлебопеки Новосибирской области получили многомиллионную господдержку

Фото pixabay.com

19 хлебопекарных и мукомольных предприятий Новосибирской области получили 109 млн рублей господдержки. Эти меры приняты для стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров, в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Мукомольным предприятиям области предоставлена компенсация части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а хлебопекарным – на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

В текущем году 7 организациям мукомольной промышленности направлено субсидий на общую сумму 63,4 млн рублей, 12 хлебопекарным предприятиям – 45,6 млн рублей. Таким образом, лимит субсидий текущего года использован в полном объеме.

Для справки: Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» утверждена постановлением областного правительства, в целях эффективного развития АПК региона, в том числе, содействия в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности, для обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области;

В 2021 году государственную программу пополнили сразу пять новых мер поддержки, направленных на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов.

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Теги

господдержка
Правительство Новосибирской области
хлеб
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