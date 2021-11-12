"Мы кружили над Новосибирском 20 минут": появились новые подробности о задержанном на 17 часов из-за поломки Boeing-747 в Шарм-эль-Шейх

Фото Alexey Prokhorov, Alexey Alekhichev, Kaoru Kojima, из группы "АСТ-54" "ВКонтакте", скриншот с сайта Flightradar24,

10 ноября в Новосибирске со второй попытки приземлился пассажирский «Боинг», который затем почти сутки ремонтировали в аэропорту Толмачёво.

Прокуратура Новосибирской области заявила о проведении проверки по поводу 17-часовой задержки рейса 5893 «Новосибирск – Шарм-эль-Шейх». Журналисты Сиб.фм выяснили, что у того же самого самолёта возникли трудности при посадке в Новосибирске за сутки до вылета.

"Сели со второй попытки"

Предприниматель Марина выбрала отдых с семьёй в Шарм-эль-Шейхе, поскольку сегодня, по ее словам, Египет – одна из немногих стран, где можно доступно «погреться»: в Турции уже холодно, а отдых в более отдаленных странах «влетит в копеечку». Еще на стадии приобретения путёвок Марина отметила, что на авиакомпанию «Россия», самолетом которой предстояло лететь туда-обратно, слишком много жалоб. В аэропорту Толмачёво женщина поняла, почему.

«Вылет задержали почти на час. Затем уже на обратном пути в Египте мы тоже незапланированно прождали посадки в самолёт около полутора часов», — отметила Марина.

Обстановка в самолёте была спокойной

Со слов пилота, египетская сторона не смогла своевременно оформить документы на вылет. Некоторое время пассажирам пришлось провести в авиалайнере на земле. Отпуск также был немного омрачен слишком тщательным досмотром египетских контролеров, которые несколько раз перетряхивали вещи российских туристов. Проверки заняли около 4,5 часов. По словам Марины, как только самолёт поднялся в воздух, она уснула. Проснулась уже на подлёте к Новосибирску.

«Пролетая над Новосибирском и уже было заходя на посадку, самолет неожиданно пошёл на второй круг, хотя очевидных причин для этого не было. У всех в глазах застыл немой вопрос: а почему он еще раз пошёл на посадку – шасси не вышло или что?» — рассказала женщина.

Паники, тем не менее в салоне не было. Со второй попытки утром 10 ноября авиалайнер успешно приземлился в аэропорту Толмачёво.

Самолёт на ремонт

В тот же день 10 ноября туристы, вылетающие на отдых в Шарм-эль-Шейх из Новосибирска пожаловались на задержку рейса. Самолёт авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Египет в 21:40 по местному времени, но пассажиров попросили подождать в зале ожидания.

Бизнесмен по имени Сергей в беседе с журналистом Сиб.фм отметил, что в результате все остались ночевать в аэропорту, потому что точного времени вылета им никто не назвал.

«Ожидание затянулось почти на сутки, при этом никакой гостиницы нам предоставлено не было – пассажиры, многие с маленькими детьми, спали на сидениях. Ночью нам привезли какую-то кашу от авиакомпании, которой хватило далеко не всем. Никто не мог ничего объяснить. Мы все измучились», — пожаловался мужчина.

Ожидание вылета затянулось на целых 17 часов. Люди потеряли день отдыха, и за компенсацию им еще придется побороться.

По словам директора турагентства Coral Elite Елены Карандиной, во всех типовых договорах прописано, что задержка рейса не компенсируется, если она продлилась до 24 часов. В компании «Эль -Тур», клиенты которой также были на борту «Боинга», отметили, что решение о компенсации будет приниматься по окончанию тура.

Откуда самолёт?

На новость о 17-часовой задержке пассажирского авиалайнера отреагировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства заявили, что намерены проверить соблюдение прав пассажиров. Позже отметилась и пресс-служба авиакомпании «Россия».

«Рейс 5893 задержан по технической причине. Для устранения неисправности авиакомпания оперативно направила в аэропорт Толмачево из Москвы сотрудника технической службы», — говорится в пресс-релизе.

Согласно данным сайта Flightradar24, авиалайнер, круживший над Новосибирском 20 минут 10 ноября, и самолёт, отправленный на 17-часовой ремонт, это одно и то же воздушное судно – Boeing 747-400 c бортовым номером EI-XLH.

На сервисе planespotters.net опубликована информация о том, что этот самолёт сошёл с конвейера в 1999 году. На протяжении 12 лет он стоял на балансе японской авиакомпании Japan Airlines. Затем на полгода его передали американской компании WFBN Wells Fargo Bank Northwest, и только в ноябре 2011 года его приобрела российская авиакомпания Transaero. Спустя 5 лет после банкротства Transaero EI-XLH выкупила авиакомпания «Россия», на благо которой Boeing «трудится» до сих пор.

«Он мог упасть?»

Пассажиры «Боинга», 20 минут кружившего над Новосибирском, узнав, что он затем был поставлен на 17-часовой ремонт, заметно занервничали.

«Расчетное время приземления в Новосибирск сдвинулось минут на 20. Наверное, это и есть те два круга, которые делал самолет перед посадкой в Новосибирске. И как мы в дальнейшем поняли, этот же рейс не смог вылететь из Новосибирска в Шарм-эль-Шейх. Как мы поняли, туда и обратно летал тот же экипаж», — рассказал новосибирец Алексей Фоминых.

Предприниматель Марина уверяет, что ей становится страшно от мысли, что они почти 7 часов могли лететь на неисправном самолёте.

«Неприятненько. Сейчас начинаешь осознавать, что возможно прилетели на сломанном самолёте становится очень страшно. Он что мог упасть?! 600 человек было на борту. Ужас», — негодует женщина.

Журналисты Сиб.фм направили в пресс-службу авиакомпании «Россия» запрос с просьбой объяснить двойной заход на посадку в Толмачёво и конкретизировать характер выявленной неисправности лайнера.