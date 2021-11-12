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экономика

Новикомбанк предоставил финансовую поддержку компании «Спецпроект»

Фото Новикомбанк предоставил финансовую поддержку компании «Спецпроект»
Фото Новикомбанк предоставил финансовую поддержку компании «Спецпроект»

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках развития направления поддержки малого и среднего бизнеса, одобрил ООО «Спецпроект» кредит на 100 млн рублей.

Между компанией и финансовой организацией было заключено также соглашение о предоставлении банковской гарантии на сумму 300 млн рублей. Цель банковской гарантии – обеспечение участия компании в тендерах, аукционах, конкурсах, и исполнение гарантийных обязательств по заключенным договорам. Это следует из документов, подписанных сторонами.

«Спецпроект» работает на рынке атомной энергетики и промышленности, является участником Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО). Предприятие проектирует, разрабатывает, изготавливает и проводит испытания нестандартного оборудования и установок: для строящихся и действующих АЭС, предприятий ядерного топливного цикла, предприятий по хранению и окончательной локализации радиоактивных отходов. Основными заказчиками «Спецпроекта» являются предприятия Госкорпорации «Росатом» или работающие на рынке атомной энергетики и промышленности.

«Являясь опорным банком российской промышленности, Новикомбанк постоянно расширяет взаимодействие с отечественными инновационными предприятиями. Мы наладили успешное двустороннее сотрудничество с Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО), и намерены продолжать финансирование как ООО «Спецпроект», так и других организаций отрасли в целях реализации знаковых для страны проектов», — прокомментировал директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

Ранее Новикомбанк и АСКАО подписали Меморандум, направленный на развитие финансового и банковского обеспечения деятельности организаций Ассоциации, а также выполнение приоритетных задач в рамках реализации инвестиционных программ Госкорпорации «Росатом».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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