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Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра
Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра

Коллаж Сиб.фм, фото и видео из открытых источников

У любителей искусства в очередной раз напряжённые выходные: городская культурная афиша снова полна неординарными событиями.

Необычайным разнообразием удивляет городская культурная афиша. После череды крупных музыкальных и театральных фестивалей, казалось бы, можно взять паузу. На выставку икон приглашает музей «Сибирская береста». Академгородок с концертом посетит блюзмен и исполнитель кантри Чарльз Бёртон. Необычными концертами порадуют любителей камерного джаза солисты Новосибирской филармонии и столичные музыканты, а актёры театра «13-й трамвай» — премьерой по пьесе великого Расина.

В пятницу 12 ноября:

Актриса театра «Красный факел» Юлия Новикова прочтёт фрагменты «Дневника писателя» в рамках проекта «200 FM», посвящённого 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, в музее «Театр Бирюкова».

В сентябре этого года в «Красном факеле» состоялась премьера спектакля «Достоевский». Постановка по пьесе Алексея Куралеха основана на дневниках и воспоминаниях второй жены и преданной помощницы Достоевского — Анны Григорьевны Сниткиной. Роль жены великого писателя в спектакле исполнила Юлия Новикова.

«Но буду я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. О чём говорить? Обо всём, что поразит меня или заставит задуматься».

В проекте «200 FM» перед Юлией стоит задача поменять «оптику» и взглянуть на Достоевского не глазами Анны Сниткиной, а оживить для зрителей его собственные мысли и переживания.

Мемориальный музей «Театр Бирюкова» (Бердск, ул. Кирова, 1), начало в 18:30.

***

В субботу 13 ноября:

Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет премьеру спектакля «Федра» по пьесе Жана Расина в постановке главного режиссёра театра Дарьи Супруновой.

Может ли современный театр провозгласить главной целью спектакля — поучение зрителей? Не убежит ли этот зритель далеко и надолго? Или, включив маркетинговое лукавство, театр должен предоставить ему «свободу воли»?

Но «Федра», господа, «Федра»! Самая что ни на есть настоящая, классическая трагедия Расина. Здесь кипят мучительные страсти, порок и добродетель в жестокой схватке обрекают героев на смерть. Захватывающе, страшно, слёзно, красиво!

В заглавных ролях — Вероника Гальченко и Дарья Макаревич.

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра 2Сибирский камерный театр «13 трамвай»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» (ул. Серебренниковская, 35), начало в 18:30.

***

Фильм-выставка «Гоген» на большом экране центра культуры и отдыха «Победа» в рамках проекта #АртЛекторийВкино.

Вы увидите новый документальный фильм о жизни и творчестве великого Поля Гогена, снятый во Франции, Великобритании, на Таити и Маркизских островах, погрузитесь в мир необычных и противоречивых картин художника и услышите комментарии из уст искусствоведов и специалистов, потомков Поля Гогена и художников.

Затем вы сможете перенестись в Лондон, чтобы попасть на эксклюзивную экскурсию по выставке «Портреты Гогена» сразу после её открытия в Национальной галерее. Специально для вас экскурсию проведут кураторы выставки и приглашённые гости, а крупные планы и новые знания позволят проникнуть глубже в новаторское искусство Поля Гогена.

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра 3Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 13:00

***

В воскресенье 14 ноября:

Спектакль-размышление о судьбе и гении Бетховена от хореографа Джона Ноймайера покажут на большом экране центра культуры и отдыха «Победа» в рамках программы Theatre HD.

Симфонический балет-поэма «Проект Бетховен» — подношение гению Бетховена от хореографа Джона Ноймайера. Жизнь и смерть, глухота и звучащая внутри музыка, люди, что были рядом, и люди, чьим современником Бетховен остаётся через века, и конечно, бесконечное преклонение перед гением — все эти темы красной нитью проходят через спектакль, поставленный на музыку Бетховена.

Взяв за основу «Героические вариации», Симфонию № 3, а также Сонату для фортепиано № 7 ре мажор и Струнный квартет № 15 ля минор, Джон Ноймайер создал симфонический балет, где танец — ответ музыке, хореографическая поэма по мотивам биографии Бетховена.

Бессюжетность балета не означает для Ноймайера превосходство формы над содержанием. Без эмоциональной наполненности танец перестаёт быть искусством, считает хореограф. Ноймайер, интеллектуал и философ, создаёт балеты, заставляющие думать и чувствовать. И «Проект Бетховен» — ещё одно тому подтверждение.

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра 4Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 15:00

***

На сцене Новосибирского музыкального театра — самая «венгерская» из оперетт Имре Кальмана неподражаемая «Марица».

Получившая за яркий национальный колорит эпитет «самая венгерская оперетта» «Графиня Марица» уже через год после первой премьеры была поставлена на русском языке в Ленинграде и с тех самых пор не покидает топ-десятку самых востребованных постановщиками и зрителями творений Имре Кальмана в российском музыкальном театре.

Красноречивая статистика: первая постановка «Марицы» в Новосибирске состоялась в 1965 году, а уже следующая постановка Элеоноры Титковой, осуществлённая в 1984 году, продержалась на сцене театра почти четверть века!

По итогам театрального сезона 2015–2016 спектакль получил диплом театральной премии «Парадиз» в номинации «Лучший музыкальный спектакль по мнению зрителей».

В ролях — ведущие артисты театра: Вероника Гришуленко, Наталья Данильсон, Роман Ромашов, Анна Ставская, Анна Фроколо, Антон Лидман и другие солисты Новосибирского музыкального театра.

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра 5Новосибирский музыкальный театр

Новосибирский музыкальный театр (Красный проспект, 23), начало в 18:00

***

В Новосибирской филармонии — уникальный концертный проект «Саксофон, волынка и орган»! На сцене Камерного зала выступит Classy Jazz под управлением Олега Матвеева (Москва) в составе: Олег Матвеев, саксофон, шотландская волынка, французская гармоника, кларнет (Москва), Надежда Разумовская, рояль (Москва), Елена Поповская, орган (Новосибирск), Евгений Суворов, ударные (Новосибирск) и джаз-оркестр «Сибирский диксиленд».

В программе — произведения Шабрие, Монтвеля, Дакена, Жиро, Люли, Косма, Уилшоу, Рейнхардта, Машо и Олега Матвеева.

Секрет успеха неповторимых, эксклюзивных программ Олега Матвеева в тонкой грани слияния классики и джаза, джаза и этнической музыки. Монументальное звучание классического органа в исполнении Елены Поповской тончайшим образом вплетено здесь в палитру старинной французской музыки и перекликается с чарующими звуками популярных мелодий французских шансонье ХХ века.

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра 6Камерный зал филармонии

Камерный зал филармонии (ул. Красный проспект, 32), начало в 18:00

***

Кинопремьеры недели:

Фестиваль «Новое британское кино» завершится в выходные дни в центре культуры и отдыха «Победа»

Новое британское кино по-прежнему в прекрасной форме. О событиях давно минувших дней оно умеет рассказать с достоинством, но без чопорности, так, что не соскучишься. Ознакомиться с достижениями одной из самых достойных кинематографий можно успеть с 12 по 14 ноября.

12 ноября драма «Дорогуша»

Режиссёр — Марли Моррисон.

Меньше всего Эйприл, она же Эй-Джей, хочет провести неделю на море со своей семьёй. Но раз — и она уже в машине, мчится с мамой и младшей сестрёнкой на побережье Дорсета. Мама решила провести время со своей «милой крошкой» Эйприл прежде чем та навсегда выпорхнет из родительского гнезда.

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра 7

13 ноября — «Шоу»

Фильм Митча Дженкинса по сценарию английского писателя и автора легендарных комиксов Алана Мура, который также исполнил одну из главных ролей в «Шоу».

Во время работы в DC Comics Мур работал над известными персонажами, такими как Бэтмен, Супермен, создал Джона Константина, переписал Болотную Тварь. В течение этого десятилетия Мур стал одним из тех авторов комиксов, которые помогли изменить отношение к жанру в Соединённых Штатах и Соединённом Королевстве. Добро пожаловать в британский кошмар с его великолепной плотью, мишурой и монстрами!

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра 8

14 ноября — Британская анимация

Британская авторская анимация не стремится быть похожей на мейнстримное кино, но, несмотря на брутализм, абстрактность или сюрреалистичность визуального решения, она разговаривает со зрителем о его эмоциях и чувствах кристально прозрачным и честным языком.

Темы, которые поднимаются в британской анимации, ограничены лишь фантазией создателей. Одни, ориентируясь на фундаментальные сказочные сюжеты, переиначивают их на современный лад (The Flounder). Другие создают альтернативные физические законы («Армстронг»), купаются в воспоминаниях (Bloomers) и отыскивают катарсис в обычной повседневности («Не кормите голубей»). А можно ещё и полностью отрицать нарративы, создавая внешне неповествовательное, но очень экспрессивное кино (Orgiastic Hyper-Plastic, «Злые собаки»).

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра 9

14 ноября — «Человек в шляпе»

Режиссёры: Джон-Пол Дэвидсон, Стивен Уорбек.

Красиво оформленная одиссея щедро сдобрена музыкой, разговорами, комедийными немыми сценами и захватывающими дух пейзажами Франции. Мужчина в шляпе путешествует по Франции на Fiat 500 в сопровождении неизвестной женщины... на фотографии в рамочке. Его преследуют пятеро разъярённых мужчин на Citroën Dyane. Почему они гонятся за ним? И как ему от них отвязаться?

Фото Новосибирск: афиша на 12, 13 и 14 ноября – новинки британского кино, джаз в исполнении органа и саксофона и премьерный спектакль ученицы именитого режиссёра 10

Подробная программа фестиваля.

Также в выходные:

12 ноября:

- мастерская «Гусельный Двор» приглашает на концерт-импровизацию «Вечер Звонких Струн», во время которого мастер по изготовлению старинных инструментов Сергей Адаменко погрузит слушателей в атмосферу русской народной музыки. Концерт пройдёт на сцене театрально-творческого центра «Арт-Усадьба» (ул. Владимировская, 10), начало в 18:30;

- выставка берестяных икон, на которой представлены работы сибирских мастеров Олеси Зориной и Виктора Маздорова, выполненные в строгом соответствии с православной традицией, открылась в музее «Сибирская Береста» (ул. Свердлова, 21), выставка пройдёт в выходные дни с 10:00 до 18:30.

13 ноября:

- моноспектакль «Живое» резидента проекта «Попробуй прочесть» Марка Вгороде, который поделится историей о бережности, которой так мало порой в отношениях между людьми, особенно если дело касается чего-то чувственного, интимного, пройдёт в культурном центре «Этаж» (ул. Ленина, 71), начало в 18:00;

- лекция «Железноводск, Зальцбург, Иерусалим» из цикла «Города мира от «А» до «Я». Энциклопедия для любознательных», которая поведает о городах и их неповторимой истории, архитектуре, традициях и городских легендах, пройдёт в Большом лекционном зале Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова, 10. Вход со стороны ул. Свердлова), начало в 13:30.

14 ноября:

- спектакль «ОбьГЭС. Человеческий фактор» от Театра «Струна», созданный по реальным историям жителей микрорайона ОбьГЭС города Новосибирска, пройдёт в Доме культуры «Приморский» (ул. Молодости, 15), начало в 18:00;

- звезда мирового блюза, гитарист Чарльз Бёртон, исполняющий блюз и кантри уже больше 45 лет, выступит с концертами в ресторане «Бочкари» (Академгородок, ул. Кутателадзе, 4/4), начало в 20:00.

 

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Автор:
Станислав Якушевич
журналист

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