Новосибирские пенсионеры стали активнее в онлайне

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Старшее поколение Новосибирской области почти сравнялось с молодёжью по онлайн-активности. За последний месяц с помощью мобильного интернета было скачано более полумиллиона гигабайтов трафика, то есть всего на 16 % меньше объёма данных, загруженных молодёжью. Пенсионеры стали чаще использовать приложения и мессенджеры, загружать книги и смотреть видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введённые общественные ограничения в связи с пандемией. С помощью инструментов Big Data они впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Новосибирской области.

Жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 52 % больше данных, чем годом ранее. Самые активные в Сети живут не в столице, а в посёлках и сёлах области. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стал 60-летний житель села Новобибеево Болотнинского района. Всего за месяц мужчина скачал более 400 Гб трафика – этого хватит, чтобы трое суток без остановки смотреть онлайн фильмы в 4K. В рейтинге наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры пгт. Кочёнево, городов Купино и Тогучин.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в Сеть новых возрастных пользователей. За год более 4 тысяч новосибирцев категории 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео на Youtube.

Востребованным стало у пожилых абонентов и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в Сети любовные романы, современную русскую литературу, книги по личной эффективности и саморазвитию. Самый популярный писатель – Алексей Иванов, уральский прозаик и сценарист, известный по произведениям «Тобол» и «Географ глобус пропил». Охотнее всего онлайн-книги скачивают женщины. Так, всего за три месяца 59-летняя жительница Карасука загрузила на сервисе «МегаФон Книги» 20 романов. Для сравнения: в среднем за это время один пользователь электронной библиотеки успевал прочитать не более 2 произведений.

За год общее число новосибирских абонентов 55+, кто поменял кнопочные телефоны на смартфоны, выросло ещё на 13 %. В тройке лидеров самых популярных устройств: Samsung, Xiaomi, Honor.