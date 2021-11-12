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общество

Новосибирску купят 17 трамвайных остановок за 2,7 миллионов рублей

Фото Новосибирску купят 17 трамвайных остановок за 2,7 миллионов рублей
Фото Новосибирску купят 17 трамвайных остановок за 2,7 миллионов рублей

Pixabay.com

В Новосибирске планируют приобрести 17 новых трамвайных остановок за 2,7 миллионов рублей.

Аукцион на закупку остановок объявил «Городской центр организации дорожного движения» 12 ноября 2021 года.

Новые остановки будут сделаны из профнастила, длина каждой составит 4,3 метра, а высота – 2,5 метра. Скамейки внутри остановочных павильонов будут выполнены из дерева хвойных пород, кроме того, около каждого павильона появится урна для мусора. Такое техзадание составили в «Городском центре организации дорожного движения».

Всего в Новосибирске появится 17 новых трамвайных остановок.

На сайте госзакупок уточняется, что заявки на аукцион принимаются до 22 ноября. Всего на новые остановки потратят около трех миллионов рублей. Начальная цена контракта – 2 798 125 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что 150 новых автобусов за 2,5 млрд рублей закупят в Новосибирск.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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