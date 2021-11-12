Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

ОМОН задержал троих жителей Новосибирска за незаконный оборот оружия

Фото ОМОН задержал троих жителей Новосибирска за незаконный оборот оружия
Фото ОМОН задержал троих жителей Новосибирска за незаконный оборот оружия

Фото из Instagram @omon_rosgvardia

В Новосибирске по подозрению в незаконном обороте оружия задержаны трое мужчин 28, 29 и 34 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Троих жителей Новосибирска в возрасте 28, 29 и 34 лет задержали по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. В операции участвовали сотрудники управления угрозыска отдела полиции № 6 «Октябрьский», представители УФСБ, силовую поддержку оказывал ОМОН.

Во время обысков у подозреваемых изъяли несколько видов оружия и патроны разного калибра, а затем возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают связь задержанных между собой.

Напомним, ранее сотрудники МВД изъяли оружие со склада под Новосибирском. Оказалось, что некоторые экземпляры боевые. Также правоохранители задержали троих мужчин: двоих жителей области и одного из столицы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирская область
оружие
Новосибирск
УФСБ
задержание
ОМОН
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

35482
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
25719
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13669
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9407
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7851
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7566
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19
7441
«Смерть взяла и вырвала её из счастья»: в Новосибирске похоронили популярного блогера Яну Фиалковскую