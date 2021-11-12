ОМОН задержал троих жителей Новосибирска за незаконный оборот оружия

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В Новосибирске по подозрению в незаконном обороте оружия задержаны трое мужчин 28, 29 и 34 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Троих жителей Новосибирска в возрасте 28, 29 и 34 лет задержали по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. В операции участвовали сотрудники управления угрозыска отдела полиции № 6 «Октябрьский», представители УФСБ, силовую поддержку оказывал ОМОН.

Во время обысков у подозреваемых изъяли несколько видов оружия и патроны разного калибра, а затем возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают связь задержанных между собой.

Напомним, ранее сотрудники МВД изъяли оружие со склада под Новосибирском. Оказалось, что некоторые экземпляры боевые. Также правоохранители задержали троих мужчин: двоих жителей области и одного из столицы.