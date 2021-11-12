Осуждённые из Новосибирской области выиграли во Всероссийском конкурсе КВН

Фото с сайта 54.fsin.gov.ru

Новосибирская команда «Утомлённые сроком» заняла первое место в конкурсе КВН среди осуждённых со всей России.

Команда «Утомлённые сроком» из ИК-8 в Новосибирске победила во Всероссийском конкурсе КВН среди осуждённых. Сибирские осуждённые боролись за первое место среди 76 команд из разных территориальных органов ФСИН. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

Конкурс прошёл в формате видеоконференции. 76 команд представили работы по четырём номинациям. Из Новосибирской области в КВН приняли участие четыре команды с осуждёнными: «Везучий случай» из ИК-9, «Нормально» из ИК-2, «Пантомима» из ИК-8 и «Утомлённые сроком» из ИК-14.

К сожалению, подробности конкурса не раскрываются. Однако уточняется, что несомненным победителем стала команда с названием «Утомлённые сроком». Решение было принято руководителем движения КВН в регионе Александром Загрядским.

Как сообщили во ФСИН, жюри было непросто определить самую смешную команду, так как «все участники были на высоте». Среди всех участников третье место отдали команде из Владимирской области, второе – из Нижегородской области, а несомненным победителем стали осуждённые из Новосибирской области. Также «Утомлённые сроком» стали лауреатами в номинации «Лучшая визитная карточная команды».

«Благодарим руководство ГУФСИН России по Новосибирской области и коллектив ФСИН России за предоставленную возможность поучаствовать в этом необычайно весёлом противостоянии, которое помогло участвующим осуждённым открыть новые творческие горизонты и почувствовать себя частью этого грандиозного праздника, имя которому – КВН», – отметил врио ИК-14 подполковник внутренней службы Михаил Плотников.

На мероприятии замдиректора ФСИН России Валерий Бояринев также отметил, что подобные творческие конкурсы помогают в воспитательной работе с осуждёнными. Кроме того, устанавливается благоприятный социально-психологический климат внутри колоний.