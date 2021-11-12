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Открытие лыжного сезона в Шерегеше 13 ноября: полная программа Шерегешфеста, как добраться до курорта

Фото Открытие лыжного сезона в Шерегеше 13 ноября: полная программа Шерегешфеста, как добраться до курорта
Фото Открытие лыжного сезона в Шерегеше 13 ноября: полная программа Шерегешфеста, как добраться до курорта

Фото pixabay.com

Фестиваль Sheregeshfest 21 открывается 13 ноября 2021 года. В день открытия сезона планируется установить рекорд России: «Самый массовый танец в горнолыжной экипировке». Обещаны шаманский обряд, «Дискотека Авария» и праздничный салют. Как добраться до Шерегеша и сколько это стоит – в материале Сиб.фм.

Программа Sheregeshfest 21

Суббота, 13 ноября. Официальная церемония открытия – в 14:00 на выкате горы Зелёная сектора А. Планируется шаманский обряд, легенды Горной Шории и к 40-летию Шерегеша хореографический микс из композиций 80-х годов, передающий эпоху начала работы курорта в 1981 году.

В 14:30 – интерактивно-развлекательная программа: конкурсы, розыгрыш призов от партнёров и много музыки. На сцену выйдут кавер-группа «Мы Русские» (Кемерово), DJ and Go Go (Новосибирск) и дуэт NR JAZZ (Санкт-Петербург).

Фото Открытие лыжного сезона в Шерегеше 13 ноября: полная программа Шерегешфеста, как добраться до курорта 2

Рекорд начала сезона

В 17:50 – «Самый массовый танец в горнолыжной экипировке в России». Рекорд посвящён дню рождения курорта и будет установлен под неофициальный гимн – «Шерегеш – это любовь» в исполнении авторов песни Дуэта NR JAZZ (Санкт-Петербург) и хореографического коллектива.

В 18:00 на главную сцену фестиваля выйдут хедлайнеры – группа «Дискотека Авария».

В 18:55 – праздничный салют.

В 19:00 праздник продолжится музыкой на главной сцене фестиваля.

Фото Открытие лыжного сезона в Шерегеше 13 ноября: полная программа Шерегешфеста, как добраться до курорта 3

И в воскресенье, 14 ноября, и в субботу, 13 ноября, будут спортивные соревнования, развлекательная программа, детская анимация, конкурсы и призы.

Как добраться до Шерегеша из Новосибирска

Шерегеш – посёлок на юге Кемеровской области и горнолыжный курорт. Расстояние до курорта из Новосибирска: 524 км.

Среднее время в пути на автомобиле: от 6 до 7 часов.

Фото Открытие лыжного сезона в Шерегеше 13 ноября: полная программа Шерегешфеста, как добраться до курорта 4

Маршрут из Новосибирска в Шерегеш пролегает через (населённые пункты в порядке очерёдности проезда) Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Новокузнецк, Полысаево, Грамотеино, Инской, Мундыбаш.

Но ехать надо осторожно. Напоминаем страшные аварии по пути в Шерегеш.

Частные такси и перевозчики. Средняя цена за одного человека варьируется в пределах от 1650 до 3000 руб. Средняя стоимость поездки для одного человека на сервисах для поиска водителей и попутчиков: 1500-2500 руб.

Автобус, маршрут Новосибирск – Шерегеш – Новосибирск. Ориентировочное время в пути: 9 часов. Отправление от новосибирского автовокзала. Стоимость билетов: взрослый – 1756 руб., детский до 12 лет – 828 руб.

В 2018 году Шерегеш признали лучшим горнолыжным курортом России по версии National Geographic Traveler Awards 2018.

Фото Открытие лыжного сезона в Шерегеше 13 ноября: полная программа Шерегешфеста, как добраться до курорта 5

Официально сезон стартует в ноябре, а катаются до мая. Шерегеш славится своим «пухляком» – мягким и сухим снегом, комфортным для катания в любую погоду. Он не твердеет и практически не обваливается – это уменьшает опасность схода лавин.

Но кемеровчане жалуются на «московские цены»: «Шерегеш стал недоступен для кузбассовцев». Возникают вопросы и к безопасности.

Напомним, 11 января 2020 года в Шерегеше погиб Андрей Емельяненко из Новосибирска, налетев на лыжу.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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горные лыжи
фестиваль
шерегеш
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