Мигранты покидают Хилокский рынок в Новосибирске из-за угроз

Торговцы Хилокского рынка в Новосибирске покидают свои места не только из-за перемен на рынке, но и из-за угроз. Об этом в беседе с Сиб.фм рассказал директор Хилокского рынка Дмитрий Зяблов.

По его словам, предприниматели боятся говорить открыто, но уже есть информация, что им поступают угрозы.

"Сейчас мы наблюдаем движение фур. При этом мы видим уменьшение зашедших грузовиков. Есть информация от поставщиков, что торговцев запугивают, поступают звонки с угрозами, пишут родственникам из Средней Азии. Когда мы предлагаем обратиться в правоохранительные органы, они боятся, не хотят этого делать", — рассказал Зяблов корреспонденту Сиб.фм.

По его словам, некоторые поставщики из Узбекистана также отказываются приезжать в Новосибирск. Они объясняют это «вопросами безопасности».

Официальные причины массового переезда торговцев пока неизвестны, но ранее общественник Михаил Михайлов заявлял, что причиной может быть усиление проверок на рынке. Теперь же звучат заявления о запугивании предпринимателей.