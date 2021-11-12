Погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области в октябре увеличилась почти в 1,5 раза

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В октябре 2021 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила почти 128 тысяч тонн, что на 43,7 % выше показателя октября прошлого года.

В январе – октябре текущего года объём погрузки зерна составил 774,6 тыс. тонн, что на 19,7 % выше показателя за аналогичный период 2020 года. Лидерами по отправке зерна являются станции Татарская – 176 тыс. тонн, Краснозёрское – 158 тыс. тонн, Болотная – 84 тыс. тонн, Бердск – 77 тыс. тонн.

В объёме перевезённых зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, зерно гороха и семена масличных культур.

Отметим, что погрузка зерна на экспорт в Новосибирском регионе со станций ЗСЖД за 10 месяцев с начала года составила 397 тыс. тонн. Основные импортёры зерновой продукции – Казахстан, Китай, Монголия, Нидерланды. По этим направлениям погрузка увеличилась почти в два раза.

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Для обеспечения бесперебойных отправок зерна по России в ОАО «РЖД» реализуется ряд мероприятий. Разрешена перевозка зерновой продукции на особых условиях насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах, в крытых вагонах, а также в полувагонах с использованием вагонного вкладыша.