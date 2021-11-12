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Российско-немецкий культурно-деловой форум пройдёт в Новосибирске с 30 ноября по 1 декабря. Мероприятие объединит представителей деловых кругов России и Германии.

Двухдневный Российско-немецкий культурно-деловой форум состоится в Новосибирске. На мероприятие, которое пройдёт с 31 ноября по 1 декабря 2021 года, приглашены предприниматели, дипломаты, ученые, представители органов власти, СМИ, блогеры и общественники.

В форуме примут участие первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов, президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс, директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Также в числе участников — управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting и Fight Nights Global Владимир Волошин, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов, преподаватели Ural Music Camp и основатели OSTAR Music Network Штефан Вандель и Томас Вошиц и другие спикеры из России и Германии.

«Мы проводим этот форум в завершение Года Германии в России 2020/2021, посвященного российско-германским отношениям в сфере культуры и искусства, языка, образования и науки, туризма, окружающей среды, экономики, технологий, и надеемся, что он по традиции станет местом соединения двух наших стран», — сказал директор Российско-немецкого культурно-делового форума Денис Калабухов.

В программе форума запланировано множество мероприятий. Среди них — круглые столы и панельные дискусси по темам — «Россия – Германия: опыт развития креативных индустрий», тренды международного бизнес-сотрудничества, партнерство университетов в период пандемии и обменные программы для специалистов, «Сибирь глазами немецкого туриста: перспективы и проблемы въездного туризма» и другие.

Российско-немецкий культурно-деловой форум проводится не в первый раз. В 2018 году в нём приняли участие полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, главы четырёх сибирских регионов, потомок рода Екатерины Великой принц Эдуард фон Анхальт, 87 спикеров и 600 участников из пяти стран.