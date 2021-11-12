Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика экономика общество

Российско-немецкий культурно-деловой форум пройдёт в Новосибирске

Фото Российско-немецкий культурно-деловой форум пройдёт в Новосибирске
Фото Российско-немецкий культурно-деловой форум пройдёт в Новосибирске

ФОТО предоставлено организаторами

Российско-немецкий культурно-деловой форум пройдёт в Новосибирске с 30 ноября по 1 декабря. Мероприятие объединит представителей деловых кругов России и Германии.

Двухдневный Российско-немецкий культурно-деловой форум состоится в Новосибирске. На мероприятие, которое пройдёт с 31 ноября по 1 декабря 2021 года, приглашены предприниматели, дипломаты, ученые, представители органов власти, СМИ, блогеры и общественники.

В форуме примут участие первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов, президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс, директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Также в числе участников — управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting и Fight Nights Global Владимир Волошин, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов, преподаватели Ural Music Camp и основатели OSTAR Music Network Штефан Вандель и Томас Вошиц и другие спикеры из России и Германии.

Фото Российско-немецкий культурно-деловой форум пройдёт в Новосибирске 2

«Мы проводим этот форум в завершение Года Германии в России 2020/2021, посвященного российско-германским отношениям в сфере культуры и искусства, языка, образования и науки, туризма, окружающей среды, экономики, технологий, и надеемся, что он по традиции станет местом соединения двух наших стран», — сказал директор Российско-немецкого культурно-делового форума Денис Калабухов.

В программе форума запланировано множество мероприятий. Среди них — круглые столы и панельные дискусси по темам — «Россия – Германия: опыт развития креативных индустрий», тренды международного бизнес-сотрудничества, партнерство университетов в период пандемии и обменные программы для специалистов, «Сибирь глазами немецкого туриста: перспективы и проблемы въездного туризма» и другие.

Российско-немецкий культурно-деловой форум проводится не в первый раз. В 2018 году в нём приняли участие полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, главы четырёх сибирских регионов, потомок рода Екатерины Великой принц Эдуард фон Анхальт, 87 спикеров и 600 участников из пяти стран.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33128
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
24498
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13554
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9278
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7744
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7516
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19
7366
«Смерть взяла и вырвала её из счастья»: в Новосибирске похоронили популярного блогера Яну Фиалковскую