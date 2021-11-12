Розыгрыш 100 тысяч за прививку 16 ноября: как проверить номер сертификата, список выигравших номеров

Скриншоты с сайта бонусзаздоровье.рф

Третий розыгрыш 100000 рублей за вакцинацию пройдёт 16 ноября 2021 года, а не 14 числа, как это было в сентябре и октябре. Список выигрышных номеров сертификатов вакцинированных от COVID-19 будет опубликован на сайте бонусзаздоровье.рф. Кроме того, счастливчикам придёт push-уведомление и информация появится в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

16 ноября стало датой третьего розыгрыша 100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса. До конца 2021 года состоится два розыгрыша: по одному в ноябре и декабре. Соответствующее Постановление № 1864 от 30 октября 2021 года подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В число участников автоматически попадают все россияне, вакцинированные от COVID-19 до даты розыгрыша. «Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю посредством push-уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты "МИР"», – сказано на официальном сайте Правительства РФ.

После первого розыгрыша списки сертификатов-победителей были выложены на сайте бонусзаздоровье.рф уже на следующий день, 15 сентября. Вероятно, номера-победители третьего розыгрыша станут доступны не позже 16 ноября в разделе «Номера победивших сертификатов» на сайте бонусзаздоровье.рф.

Проще всего проверить через специальное окно поиска в правом нижнем углу на любой странице сайта. В него необходимо ввести свой номер сертификата о вакцинации, состоящий из 16 цифр, а затем кликнуть «найти». Если используется мобильная версия, то поле для ввода номера сертификата будет внизу экрана.

Напоминаем, подробная инструкция, как узнать о выигрыше 100 тысяч рублей, опубликована на сайте Сиб.фм.