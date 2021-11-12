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Сборная России по футболу разгромила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022

Фото Сборная России по футболу разгромила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022
Фото Сборная России по футболу разгромила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022

Фото из Instagram @teamrussia

Российская сборная по футболу 11 ноября победила команду Кипра со счётом 6:0. Матч проходил в Санкт-Петербурге в рамках отбора на ЧМ-2022.

Сборная России победила команду Кипра в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Встреча прошла 11 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0.

Авторами голов стали Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), Фёдор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82).

«Мы не сделали ничего особенного, просто взяли три очка. Всё решится в Хорватии. Нам по силам добиться положительного результата. Будем готовиться, восстанавливаться», — сказал Сутормин, комментируя игру.

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Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, следом идёт команда Хорватии (17 очков; 8 матчей). Далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9).

Фото Сборная России по футболу разгромила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022 2

Напомним, путёвки на ЧМ получат команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на турнире. Россия благодаря победе над Словенией 11 сентября гарантировала себе минимум второе место в группе. Последний матч группового этапа команда Валерия Карпина проведёт в Сплите с Хорватией 14 ноября.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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футбол
Санкт-Петербург
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