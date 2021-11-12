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общество

Штрафы до 40 тысяч: в России готовятся ужесточить наказание за нарушение ПДД

Фото Штрафы до 40 тысяч: в России готовятся ужесточить наказание за нарушение ПДД
Фото Штрафы до 40 тысяч: в России готовятся ужесточить наказание за нарушение ПДД

Фото: pixabay.com

Меры наказания за нарушение правил дорожного движения продолжают ужесточаться. Минюст подготовил новый Кодекс об административных правонарушениях. В нём появились новые штрафы, размеры которых были увеличены.

Автомобилистам России грозит ужесточение наказаний за несоблюдение ПДД. Для предотвращения массовых нарушений Минюст активно готовит новый проект КоАп с новыми штрафами для водителей.

Напомним, первую редакцию проекта нового КоАП, Минюст представил еще в начале 2020 года, затем документ дорабатывался, в мае 2020 года он снова вышел на обсуждение на regulation.gov.ru и вновь направлен на доработку.

Нововведения коснутся тех, кто не первый раз нарушает правила. Так, за неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерам будет грозить штраф в размере 5000 рублей и лишение прав сроком до 3 месяцев. За тонировку, выявленную не в первый раз, вместо 500 рублей теперь придётся заплатить 3000 рублей.

В документе также предусмотрено наказание для водителей за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться, создавая угрозу жизни или здоровью окружающих: это будет караться лишением прав на срок до 3 лет или штрафом в 40 тысяч рублей.

Фото Штрафы до 40 тысяч: в России готовятся ужесточить наказание за нарушение ПДД 2

Помимо этого, проект предусматривает следующие новые штрафы:

  • Опасное вождение автомобиля — штраф 3000 рублей;
  • Выезд на дороги общего пользования на снегоходе, мотоблоке и подобной технике — штраф 1-2 тысячи рублей;
  • Размещение и мойка автомобиля на газоне, либо зеленых насаждениях — штраф 1-3 тысячи рублей;
  • Выброс мусора из автомобиля — штраф 2-3 тысячи рублей для физических лиц, а ИП и юрлицам придётся заплатить — 20-60 и 30-100 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства.

Также требования ужесточат и к камерам, фиксирующим нарушения ПДД: речь идет о самих комплексах и их софте, правилах размещения и информировании водителей. При нарушении хотя бы одного из этих пунктов штраф не будут отправлять. Главным "смягчением" станет отказ от административного ареста для водителей "в рамках гуманизации законодательства об административных правонарушениях".

Ранее, Сиб.фм писал о том, что ещё 32 железнодорожных переезда в Новосибирской области оборудовали системой отслеживания нарушений ПДД водителями автотранспорта. Депутаты горсовета Новосибирска попросили Мишустина изменить ПДД, а также теперь россиян будут лишать водительских прав за три грубых нарушения ПДД.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
штрафы
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