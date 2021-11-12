У жителей региона есть ещё 3 дня, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения

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До завершения Всероссийской переписи населения осталось три дня. От результатов этого мероприятия будут зависеть социальное и экономическое благополучие нашего региона на ближайшие 10 лет.

Новосибирская область — регион-лидер во многих отраслях экономики, Новосибирск — третий город в стране по численности населения. И для сохранения позиций региона и для его дальнейшего развития необходимо уделить всего 15 минут, переписавшись на портале Госуслуг.

Как сообщили в Росстате, большинство россиян считают, что участие в переписи населения – долг каждого жителя страны. Социологический опрос прошел в октябре, накануне Всероссийской переписи населения. 75% респондентов отметили, что перепись нужна, а 64% убеждены, что участие в ней – долг каждого жителя страны.

Опрос показал высокий уровень осведомленности о задачах переписи. На вопрос: «С какой целью проводят Всероссийские переписи населения?» 58% ответили: для выяснения численности и структуры населения, демографической статистики. Другие респонденты также отметили, что переписи проводят для планирования, прогнозирования, принятия решений на основе полученных данных; для выяснения положения дел в стране, проблем населения; улучшения жизни людей.

Напомним, Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября, заполнить переписные анкеты можно самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках в районах области, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов.

На основе полученных в ходе переписи населения данных в ближайшие 10 лет будут приниматься управленческие решения в стране, и в каждом регионе, в частности. Проведение переписи находится на особом контроле специальной комиссии при Правительстве Новосибирской области.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.

Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте www.strana2020.ru