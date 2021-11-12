Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Фото Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Фото Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Фото: Википедия

Знаменитый российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76 году жизни.

Сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Об этом 12 октября сообщили "Вести 24".

Коклюшкин известен своими монологами. Среди них — «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Рассказы сатирика не раз входили в репертуар таких известных юмористов Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Авторству Коклюшкина принадлежит более 10 книг. Особенно россиянам полюбились работы «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании».

С 2012 года вёл рубрику «Диагноз Коклюшкина» в газете «Аргументы и факты».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

38788
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
27188
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13866
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11023
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
9580
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
8003
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7618
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19