Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Фото: Википедия
Знаменитый российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76 году жизни.
Сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Об этом 12 октября сообщили "Вести 24".
Коклюшкин известен своими монологами. Среди них — «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Рассказы сатирика не раз входили в репертуар таких известных юмористов Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.
Авторству Коклюшкина принадлежит более 10 книг. Особенно россиянам полюбились работы «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании».
С 2012 года вёл рубрику «Диагноз Коклюшкина» в газете «Аргументы и факты».
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