Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Черепановском районе 42-летняя женщина с супругом возвращалась из гостей, но до дома не дошла — тело матери пятилетнего ребёнка нашли соседи.

В четверг, 11 ноября, в селе Ясная Поляна Черепановского района Новосибирской области было обнаружено тело 42-летней местной жительницы — труп нашли соседи. У погибший осталась пятилетняя дочка и муж, но соседи считают, что оставлять ребёнка с отцом нельзя.

"Вместе с мужем погибшая возвращалась домой, уже поздно ночью, оба пьяные, они больше суток гуляли где-то в Черепаново, — рассказал журналисту Сиб.фм источник, знакомый с ситуацией. — Её муж рассказывает, что по дороге женщина жаловалась, что ей тяжело идти, что она устала, не может. Тогда он сказал: "Давай сумки, я пойду вперёд". Он домой пришёл, а она нет. Неизвестно, искал ли он её вообще или не заметил её отсутствие, но утром соседи обнаружили её труп на дороге, недалеко от дома, где она жила с мужем и дочкой".

Собеседница пояснила, что в посёлке предполагают, что женщина могла заснуть пьяной — на это указывала поза, в которой погибшую обнаружили очевидцы. Вместе с супругом она состояла на учёте как неблагополучная семья — они оба пили и даже употребляли наркотики.

За телом умершей женщины приехала её сестра, она же и занимается организацией похорон, в то время как супруг, по словам соседей, продолжает употреблять спиртное.

Сейчас жители посёлка обеспокоены судьбой пятилетней девочки — они считают, что ребёнка следует забрать из семьи.

"Мужчина сам не намерен сдавать девочку никуда, но понятно, что если и раньше за этой семьёй следили, то теперь и органы опеки, и соцзащита, намеренны держать на контроле этого горе-папашу, — продолжает источник Сиб.фм. — И если мужчина не исправится, будет подниматься вопрос об изъятии ребёнка из семьи".

Напомним, в августе 38-летняя Анастасия погибла, спасая из огня приёмных детей во время пожара в частном доме в Сузуне. Глава семьи, Александр, был в это время на вахте. Журналист Сиб.фм поговорила с мужчиной, который теперь будет один воспитывать двоих сыновей. Почему он обижен на журналистов, кто помогает отцу-одиночке и как так вышло, что приёмные дети стали смыслом жизни для него и его погибшей жены – читайте в материале Алёны Истоминой.