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общество

В Госдуме объяснили, как получить QR-коды россиянам с антителами

Фото В Госдуме объяснили, как получить QR-коды россиянам с антителами
Фото В Госдуме объяснили, как получить QR-коды россиянам с антителами

Фото с сайта pixabay.com

В Государственной думе рассказали, каким образом переболевшие граждане России могут получить QR-код.

В Госдуме предложили создать отдельный реестр со сведениями о тех гражданах, которые переболели коронавирусом бессимптомно или не обращались к врачам. Зампредседателя комитета по охране здоровья и автор инициативы Сергей Леонов пояснил NEWS.ru, каким образом будет проходить процедура попадания в такой реестр.

«Если предложение будет принято, то Минздрав утвердит перечень лабораторий, которые могут делать анализы на антитела», —

уточнил он.

По словам Сергея Леонова, желающему получить QR-код будет необходимо прийти в одну из лабораторий этого списка, уточнить, когда он переболел коронавирусом, и сдать анализ.

«Если этот анализ положительный, то лаборатория, как это делается с сертификатами по вакцинации, в автоматическом режиме передаст данные Минздраву и на «Госуслуги» и человек получит QR-код на шесть месяцев», —

пояснил депутат.

Если это предложение будет принято, Минздраву потребуется утвердить тест-системы для определения диагностического уровня антител, а также определиться с количеством антител, которое необходимо для получения кода.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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коронавирус
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