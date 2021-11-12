В Госдуме объяснили, как получить QR-коды россиянам с антителами

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В Государственной думе рассказали, каким образом переболевшие граждане России могут получить QR-код.
В Госдуме предложили создать отдельный реестр со сведениями о тех гражданах, которые переболели коронавирусом бессимптомно или не обращались к врачам. Зампредседателя комитета по охране здоровья и автор инициативы Сергей Леонов пояснил NEWS.ru, каким образом будет проходить процедура попадания в такой реестр.
«Если предложение будет принято, то Минздрав утвердит перечень лабораторий, которые могут делать анализы на антитела», —
уточнил он.
По словам Сергея Леонова, желающему получить QR-код будет необходимо прийти в одну из лабораторий этого списка, уточнить, когда он переболел коронавирусом, и сдать анализ.
«Если этот анализ положительный, то лаборатория, как это делается с сертификатами по вакцинации, в автоматическом режиме передаст данные Минздраву и на «Госуслуги» и человек получит QR-код на шесть месяцев», —
пояснил депутат.
Если это предложение будет принято, Минздраву потребуется утвердить тест-системы для определения диагностического уровня антител, а также определиться с количеством антител, которое необходимо для получения кода.
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