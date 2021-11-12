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В Новосибирске будут развивать сеть Центров политехнического обучения школьников #МастерКласс

Фото В Новосибирске будут развивать сеть Центров политехнического обучения школьников #МастерКласс
Фото В Новосибирске будут развивать сеть Центров политехнического обучения школьников #МастерКласс

Фото nso.ru

Новосибирские школьники смогут получить свидетельство о профессиональной подготовке одновременно с аттестатом о среднем общем образовании. Пилотный проект по созданию Центра политехнического обучения #МастерКласс, на площадке которого сконцентрированы возможности для получения нескольких профессий, признан успешным.

Об этом говорилось в ходе выездного совещания, посвященного развитию сети подобных центров, а также перспективам реализации проекта «Политехническая и агротехническая школа» в Новосибирской области, которое провёл Губернатор Андрей Травников

Как рассказали Губернатору в Центре политехнического обучения #МастерКласс – структурном подразделении МБОУ СОШ №80 Советского района Новосибирска, сегодня здесь работают мастерские по шести профессиональным направлениям: «Технология и дизайн одежды», «Индустрия красоты», «Автосервис», «Поварское и кондитерское дело», «3D моделирование и управление беспилотными летательными аппаратами», «IT – технологии».

Обучение, которое ведется на базе Центра, проходит в рамках проекта «Политехническая и агротехническая школа» по утвержденной Правительством региона госпрограмме «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области». В свободное от занятий время ученики 9-11 классов проходят профподготовку в современных лабораториях и мастерских, занятия ведут преподаватели новосибирских учреждений среднего профессионального образования. При окончании школы выпускники вместе с аттестатом о среднем общем образовании получают свидетельство установленного образца о профессии рабочего, должности служащего. Документ даёт право на самостоятельную трудовую деятельность по профессиям, востребованным на рынке труда Новосибирской области.

Напомним, что в 2019 году, при участии министерства образования Новосибирской области, на базе средней общеобразовательной школы №80 в отдельно стоящем здании были отремонтированы помещения. Эти помещения были укомплектованы высокотехнологичной учебно-материальной базой, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, и мировых стандартов WorldSkills здесь появились мастерские по направлениям «Повар», «Монтировщик шин», «Парикмахер» и «Портной». К получению профессий приступили сто школьников.

В 2021 году формирование центра было полностью завершено. В октябре школьники приступили к получению профессий ещё по трём направлениям: «Оператор наземных средств управления беспилотных летательных аппаратов», «Оператор станков с программным управлением» и «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Общее количество учащихся центра ежегодно будет составлять 200 человек.

Школы и учреждения профобразования взаимодействуют в регионе уже давно. Ежегодно около тысячи школьников проходят обучение по разным направлениям на базе колледжей и техникумов. Но площадка на базе школы, на которую «зашли» для обучения детей сразу несколько учреждений среднего профессионального образования, заработала в нашем регионе впервые.

Интерес и самих школьников, и школ, и районов области к подобным проектам только возрастает. На совещании обсудили, как расширить работу Центра #МастерКласс, в котором занимаются пока только ученики школы №80, на другие ближайшие школы Советского района. А в дальнейшем предполагается тиражировать опыт создания подобных площадок профподготовки на другие микрорайоны, чтобы как можно больше учеников, еще проходя обучение в школе, могли получить представление об одной или даже нескольких профессиях, чтобы в последующем сделать осознанный выбор специальности. В планах – создание как минимум еще двух Центров #МастерКласс на левом и правом берегах Новосибирска.

Глава региона напомнил, что возрастающий интерес школьников к ранней профориентации необходимо поддерживать. Развитие профобразования является одной из приоритетных задач региональных властей, и Правительство Новосибирской области намерено и дальше вкладывать средства в укрепление материальной базы системы профобразования.

Для справки: Политехническая школа – это современный образовательный комплекс, объединяющий содержание образовательных программ общего и профессионального образования, и ориентированный на получение школьниками востребованных профессий технической направленности. Обучение в политехнической школе могут проходить школьники 9-11 классов, приобретение профессиональных компетенций в образовательном проекте осуществляется бесплатно, за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Проект «Политехническая и агротехническая школа» охватывает все районы областного центра – Новосибирска, а также Ордынский, Венгеровский, Татарский, Барабинский, Куйбышевский, Купинский, Маслянинский, Колыванский, Доволенский, Черепановский, Искитимский (р.п. Линёво) районы области, Бердск.

Доля выпускников, продолживших обучение по программам среднего профессионального образования, соответствующим профилю полученной в рамках проекта профессии, в среднем составляет 21%.

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
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школьники
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