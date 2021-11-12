Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске мигрант попытался пройти на стройку по чужому паспорту

Фото В Новосибирске мигрант попытался пройти на стройку по чужому паспорту
Фото В Новосибирске мигрант попытался пройти на стройку по чужому паспорту

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске иностранный гражданин хотел подменить на работе своего знакомого и попытался пройти на стройку с его паспортом.

В Новосибирске иностранец попытался пройти на строительный объект под чужим паспортом. Однако на стройке установлены специальные меры антитеррористической защищённости, поэтому гражданина поймали на месте. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия».

Утром 11 ноября на строительном объекте наёмные рабочие проходили через контрольно-пропускной пункт. Охранник объекта обратил внимание, что лицо одного из рабочих не похоже на фотографию в паспорте.

«Более внимательное изучение документа и сличение с внешностью подтвердило подозрение в том, что это разные люди, хоть и похожие за счёт черт, присущих представителям ближнего зарубежья. Проход нарушителю на территорию объекта был запрещён», – сообщили в агентстве.

На место вызвали сотрудников полиции и представителей службы безопасности. Иностранец пояснил, что хотел заменить своего земляка на работе, поэтому и воспользовался его документами.

Тем не менее мужчину ждут правовые последствия, решение о понесённой ответственности примут компетентные органы.

Напомним, ранее житель Новосибирска угрожал взорвать аэропорт Толмачёво с требованием выдворить иностранцев.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

38802
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
27192
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13870
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11034
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
9582
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
8003
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7619
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19