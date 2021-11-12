В Новосибирске мигрант попытался пройти на стройку по чужому паспорту

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске иностранный гражданин хотел подменить на работе своего знакомого и попытался пройти на стройку с его паспортом.

В Новосибирске иностранец попытался пройти на строительный объект под чужим паспортом. Однако на стройке установлены специальные меры антитеррористической защищённости, поэтому гражданина поймали на месте. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия».

Утром 11 ноября на строительном объекте наёмные рабочие проходили через контрольно-пропускной пункт. Охранник объекта обратил внимание, что лицо одного из рабочих не похоже на фотографию в паспорте.

«Более внимательное изучение документа и сличение с внешностью подтвердило подозрение в том, что это разные люди, хоть и похожие за счёт черт, присущих представителям ближнего зарубежья. Проход нарушителю на территорию объекта был запрещён», – сообщили в агентстве.

На место вызвали сотрудников полиции и представителей службы безопасности. Иностранец пояснил, что хотел заменить своего земляка на работе, поэтому и воспользовался его документами.

Тем не менее мужчину ждут правовые последствия, решение о понесённой ответственности примут компетентные органы.

Напомним, ранее житель Новосибирска угрожал взорвать аэропорт Толмачёво с требованием выдворить иностранцев.