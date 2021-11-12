В Новосибирске названы самые популярные районы для покупки квартир

Независимый эксперт по недвижимости Сергей Николаев назвал топ-5 самых популярных районов в Новосибирске для покупки новостроек.

В Новосибирске активнее всего покупают квартиры в пяти районах города. За последние два месяца в них зафиксировали 86% от общего числа договором долевого участия, об этом сообщает независимый эксперт Сергей Николаев со ссылкой на управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Согласно детализированным данным федеральной службы, Октябрьский района стал лидером по числу заключённых договоров участия в долевом строительстве по итогам сентября и ноября – здесь было заключено 26,7% от числа всех договоров. На втором месте оказался Ленинский район – 22,9%, тройку лидеров замыкает Заельцовский район – 16,2%.

В Новосибирске на пять районов приходится 86% всех продаж новостроек: на Калининский, кировский, Заельцовский, Ленинский и Октябрьский. За минувшие два месяца было заключено 4 351 ДДУ: 2 013 договоров в сентябре и 2 338 в октябре.

Среди районов региона первое место занял Новосибирский район – здесь отмечено более 70% от всех продаж новостроек (не учитывая Новосибирск), второе место у Бердска – с 20% продаж.

По мнению Николаева, в долгосрочной перспективе описанная выше информация поможет застройщикам поднять прибыль, а городским властям – создать эффективную и комфортную инфраструктуру для жителей региона и города.

«Эта информация позволяет потенциальным инвесторам узнать уровень спроса на новостройки в разных районах города, а министерству строительства уточнить планы подготовки земельных участков под строительство в соответствие с запросами горожан», – считает независимый аналитик.

Благодаря данным Росреестра застройщики смогут сравнить спрос в разных районах Новосибирска, а также сделать точные прогнозы по переизбытку или дефициту новостроек в отдельных частях региона и города. Чтобы строить то, что необходимо населению, нужно просто сравнить информацию о строительных заделах, продажах по конкретным районам и статистике при разработке инфраструктурных проектов.

Напомним. ранее независимый эксперт Николаев заявил о понижении на 10,5 % доступности новостроек в Новосибирске за время действия льготной ипотеки.