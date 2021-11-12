Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске пассажира выгнали из автобуса за отказ платить наличкой

Фото В Новосибирске пассажира выгнали из автобуса за отказ платить наличкой
Фото В Новосибирске пассажира выгнали из автобуса за отказ платить наличкой

Pixabay.com

В Новосибирске мужчину вытолкали из автобуса за отказ оплачивать проезд наличными деньгами.

Пассажира автобуса №34 выгнали из транспорта из-за того, что у кондуктора не работал терминал для безналичной оплаты, а у мужчины не было с собой налички, сообщают медиа.

Водитель автобуса №34, следующего от остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» до улицы Тюленина, отказался продолжать движение, пока пассажир не покинет транспорт. Инцидент произошел 12 ноября. Мужчина не смог расплатиться за поездку наличными деньгами, а карту кондуктор у него не принял. При этом водитель заявил, что если мужчина не заплатит наличкой или не выйдет, автобус не сдвинется с места.

В компании-перевозчике ИП Полнарева О.М. рассказали порталу НГС, что на маршруте есть возможность оплачивать проезд по безналу, а если кондуктор по неизвестной причине не может принять оплату картой, то обязан предоставить пассажиру бесплатный проезд. Представители компании заявили, что разберутся с происшествием. А пассажиру в случае, если подобный инцидент повторится, пообещали бесплатный проезд на маршруте.

Ранее Сиб.фм уже писал о подобных происшествиях, которые в Новосибирске не редкость. В октябре кондуктор высадила девочку за попытку оплатить проезд картой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39344
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
27456
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13940
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11327
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
9621
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
8056
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7642
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19