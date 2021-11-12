В Новосибирске пассажира выгнали из автобуса за отказ платить наличкой

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В Новосибирске мужчину вытолкали из автобуса за отказ оплачивать проезд наличными деньгами.

Пассажира автобуса №34 выгнали из транспорта из-за того, что у кондуктора не работал терминал для безналичной оплаты, а у мужчины не было с собой налички, сообщают медиа.

Водитель автобуса №34, следующего от остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» до улицы Тюленина, отказался продолжать движение, пока пассажир не покинет транспорт. Инцидент произошел 12 ноября. Мужчина не смог расплатиться за поездку наличными деньгами, а карту кондуктор у него не принял. При этом водитель заявил, что если мужчина не заплатит наличкой или не выйдет, автобус не сдвинется с места.

В компании-перевозчике ИП Полнарева О.М. рассказали порталу НГС, что на маршруте есть возможность оплачивать проезд по безналу, а если кондуктор по неизвестной причине не может принять оплату картой, то обязан предоставить пассажиру бесплатный проезд. Представители компании заявили, что разберутся с происшествием. А пассажиру в случае, если подобный инцидент повторится, пообещали бесплатный проезд на маршруте.

Ранее Сиб.фм уже писал о подобных происшествиях, которые в Новосибирске не редкость. В октябре кондуктор высадила девочку за попытку оплатить проезд картой.