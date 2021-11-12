В Новосибирске женщина с провалами памяти больше часа просидела на краю балкона 7 этажа

Фото пресс-службы МАСС Новосибирск
11 ноября новосибирские спасатели убедили женщину слезть с края балкона высотки на улице Котовского.
Спасатели МАСС в Новосибирске оказали помощь женщине, которая днём 11 ноября сидела на краю балкона 7-го этажа. Прохожие опасались, что сибирячка может упасть.
«Днём на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на улице Котовского, в Ленинском районе города женщина сидит на окне балкона на уровне 7-го этажа, опасно свесив ноги вниз. Существует угроза её падения», – рассказали в МАСС.
Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину, которая сидела на окне балкона.
Специалистам удалось убедить сибирячку покинуть опасное место и открыть им дверь.
В результате 43-летняя жительница Новосибирска была передана врачам скорой помощи.
В разговоре с медиками она вела себя адекватно, впрочем, врачи отмечали у пациентки провалы памяти.
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