В Новосибирске женщина с провалами памяти больше часа просидела на краю балкона 7 этажа

Фото пресс-службы МАСС Новосибирск

11 ноября новосибирские спасатели убедили женщину слезть с края балкона высотки на улице Котовского.

Спасатели МАСС в Новосибирске оказали помощь женщине, которая днём 11 ноября сидела на краю балкона 7-го этажа. Прохожие опасались, что сибирячка может упасть.

«Днём на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на улице Котовского, в Ленинском районе города женщина сидит на окне балкона на уровне 7-го этажа, опасно свесив ноги вниз. Существует угроза её падения», – рассказали в МАСС.

Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину, которая сидела на окне балкона.

Специалистам удалось убедить сибирячку покинуть опасное место и открыть им дверь.

В результате 43-летняя жительница Новосибирска была передана врачам скорой помощи.

В разговоре с медиками она вела себя адекватно, впрочем, врачи отмечали у пациентки провалы памяти.