Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске женщина с провалами памяти больше часа просидела на краю балкона 7 этажа

Фото В Новосибирске женщина с провалами памяти больше часа просидела на краю балкона 7 этажа
Фото В Новосибирске женщина с провалами памяти больше часа просидела на краю балкона 7 этажа

Фото пресс-службы МАСС Новосибирск

11 ноября новосибирские спасатели убедили женщину слезть с края балкона высотки на улице Котовского.

Спасатели МАСС в Новосибирске оказали помощь женщине, которая днём 11 ноября сидела на краю балкона 7-го этажа. Прохожие опасались, что сибирячка может упасть.

«Днём на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на улице Котовского, в Ленинском районе города женщина сидит на окне балкона на уровне 7-го этажа, опасно свесив ноги вниз. Существует угроза её падения», – рассказали в МАСС.

Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину, которая сидела на окне балкона.

Специалистам удалось убедить сибирячку покинуть опасное место и открыть им дверь.

В результате 43-летняя жительница Новосибирска была передана врачам скорой помощи.

В разговоре с медиками она вела себя адекватно, впрочем, врачи отмечали у пациентки провалы памяти.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

35482
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
25719
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13669
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9407
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7851
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7566
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19
7441
«Смерть взяла и вырвала её из счастья»: в Новосибирске похоронили популярного блогера Яну Фиалковскую