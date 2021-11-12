В России выявили больше 40 тысяч случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова
В России снова выявили больше 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки. Под наблюдением медиков продолжают оставаться 1 953 466 человек.
Федеральный оперативный штаб 12 ноября сообщил, что за последние 24 часа в России зарегистрировали 40 123 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 8 992 595.
Первое место по суточному приросту традиционно заняла Москва, следом расположился Санкт-Петербург, а за ним Московская область, пишет Sova.info.
Справиться с инфекцией, по последним данным, смогли 7 720 962 россиянина, в том числе 33 645 за последние сутки.
Напомним, для снижения темпов распространения инфекции в начале ноября в стране вводились нерабочие дни. Однако эффект, который они оказали на эпидситуацию, будет виден через неделю.
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