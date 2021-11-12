«Входить в зиму с таким состоянием нельзя»: управляющая компания «СПАС-Дом» оценила капремонт дома в Кировском районе

Фото Анастасии Гореловой / Сиб.фм

В Кировском районе Новосибирска на улице Мира, 33 на протяжении трёх с половиной месяцев ведутся ремонтные работы жилого дома. Сделан фасад здания, кровля и подвал, а вот отмостки ремонтники решили оставить напоследок. Неправильный порядок действий и медленное выполнение работ привели к нарушению срока выполнения капремонта.

На придомовой территории дома рабочие успели отремонтировать только фасад и подвал дома, а отмостки остались без асфальтового покрытия. Ремонт длится уже больше года, подрядчик отказывается идти на контакт, а некачественные ремонтные работы могут привести дом к аварийному состоянию. Управляющая компания вместе со старшим по дому осмотрели придомовую территорию и приняли дальнейший план действий.

По договору, заключённому между Фондом модернизации и Ремонтно-строительным объединением работы по ремонту фасада, подвала и отмостки должны были завершиться ещё 23 июля 2021 года. Однако рабочие с ремонтом затянули на три с половиной месяца. При этом управляющая компания передала дом подрядчику больше года назад (27 октября 2020 года).

Начальник ПТО Богдан Катаев связался с подрядчиком для того, чтобы узнать причину затяжного ремонта, на что второй ответил, что в августе ремонтные работы временно остановились из-за некоторых изменений в проекте. Богдан подчёркивает, что ремонтники вышли на работу только в сентябре и их было только два-три человека, причём в неделю они работали всего дня два.

«Сейчас уже ноябрь, снег лёг и даже успел растаять во время, когда отмостка была вскрыта, из-за этого произошло её замачивание, которого не должно было быть. Даже если сейчас отмостку положили – всё-равно грунт уже сырой. Фундамент, так или иначе, как-то себя поведёт, это пучение грунтов. Да и какого качества получается ремонт, когда мы гонимся уже за сроками», – отметил начальник ПТО.

Старший по дому Юрий Темеров за работой ремонтников наблюдал пристально. Мужчина признаётся, что они работали медленно и нестабильно: в июле немного потрудились, в августе отсутствовали, в сентябре снова вышли, а с наступлением холодов всё бросили опять.

«Только сегодня привезли бетон и что-то начали делать. Не знаю, до конца доделают или нет. С крыши всё бежит, раствор с той стороны вымывает, и сверху камни образуются. Если бы делали всё вместе и отмостку, и фасад, то всё было бы чисто. А теперь на следующий год, скорее всего, всё придётся переделывать», – рассказывает старший по дому.

Местные жители недовольны не только ходом, но и качеством ремонтных работ. Шум, грязь и медлительность рабочих беспокоят жильцов уже в течение трёх с половиной месяцев.

«Скоро зима, а у нас до сих пор ремонт идёт, к тому же, мне кажется, что некачественно всё сделано. Я не вижу изменений, в каком виде окна в подвале были, в таком и остались. Помимо шума, ещё и грязь, которая тащится к нам домой. Сами мы ничего не предпринимали, так как у нас есть старший по дому, который этим занимается и день, и ночь, постоянно ходил за всеми, смотрел и подгонял. Но, несмотря на это, как не выгляну в окно, рабочие на траве лежат, отдыхают. В подвале до сих пор грязь никто не отмывает, меня это не устраивает», – жалуется одна из жительниц ремонтируемого дома.

Первый заместитель генерального директора УК «СПАС-Дом» по эксплуатации Данияр Сафиуллин осмотрел ход капремонта дома и убедился, что есть серьёзные недочёты в работе, которые могут привести здание к аварийному состоянию зимой.

«Сегодня прошло более одного года. У подрядчика было достаточно времени для того, чтобы выполнить эти работы. Но отмостка ещё не закончена, не все приямки закрыты и, более того, там не установлен тепловой контур, не сделаны окна. Растаявший снег замачивает грунты и конструктив фундамента, в результате это приведёт к их подвижке. Входить в зиму с таким состоянием нельзя. Поэтому мы и обращаемся в фонд модернизации и хотим попросить, чтобы свою оценку дали граждане, проживающие в этом доме, старший по дому – в отношении того, что здесь происходит», – сообщил первый заместитель генерального директора УК «СПАС-Дом».

Данияр Сафиуллин и Юрий Темеров для того чтобы ускорить темпы работы, совместным решением отправили письма в региональный Фонд капремонта и Прокуратуру Новосибирской области.