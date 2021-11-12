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8-летний подросток пропал в Калининском районе Новосибирска

Фото 8-летний подросток пропал в Калининском районе Новосибирска
Фото 8-летний подросток пропал в Калининском районе Новосибирска

Pixabay.com

12 ноября в Калининском районе Новосибисрка пропал 8-летний Никита Зиотдинов.

В Новосибирске объявлены поиски восьмилетнего подростка Никиты Зиотдинова. 12 ноября мальчик ушёл в школу в Калининском районе города и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт Новосибирск".

Согласно данным ориентировки, мальчик был одет в черно-белую куртку, темно-синие брюки, серые резиновые сапоги. На голове — серая шапка.

С собой у школьника был синий ранец и пакет

Никита Зиотдинов — нормального телосложения, рост — 146 сантиметров, волосы тёмно-русые.

В паблике отряда сообщается о готовящемся сборе для поисков ребёнка.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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