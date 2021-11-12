Все грани оперы

Фото предоставлены НОВАТом

Немеркнущие творения великих классиков в НОВАТе.

Сюжеты, исполненные пылких страстей, яркие персонажи, драматические столкновения характеров – всё это великое искусство оперы.

Оперные спектакли на Большой сцене НОВАТа в ноябре подарят истинное наслаждение как знатокам оперного искусства, так и зрителям, только открывающим для себя классическую оперу.

«Тоска». 16 ноября

«Тоска» – одна из самых любимых и исполняемых опер в мировом репертуаре. В захватывающих поворотах сюжета прекрасная история любви перерастает в настоящий триллер, а музыка потрясает эмоциональной глубиной и драматизмом. Не упустите возможность увидеть в заглавной партии на сцене НОВАТа звезду мировой оперы Алессандру ди Джорджио.

Опера в трёх действиях 12+

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«Фальстаф». 21 ноября

В остроумной постановке режиссёра Вячеслава Стародубцева хитросплетение сюжетных интриг, музыкальный юмор и обаятельные персонажи дополняет выразительное сценическое решение. Создатели спектакля объединили викторианский стиль старого Лондона и динамичный современный образ британской столицы с помощью мультимедийных эффектов и видеопроекции.

Опера в трёх действиях 12+

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«Аида». 25 ноября

Музыка Верди достигает невероятной мощи и эмоционального накала в изображении человеческих страстей. Режиссёр Вячеслав Стародубцев и художник Жанна Усачёва представили новую версию знаменитого классического произведения в необычном жанре – fashion-опера.

fashion-опера в четырёх действиях 12+

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«Пиковая Дама. Игра». 28 ноября

Что заставляет человека бросить вызов судьбе и поставить на кон честь, любовь и даже жизнь? В своей постановке Вячеслав Стародубцев исследует феномен игры. Персонажи оперы Петра Чайковского представлены как игральные карты разной масти и достоинства, у каждой из которых своя роль в роковом раскладе судьбы.

Опера в трёх действия 16+

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Все спектакли НОВАТа участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты можно приобрести на сайте.

До встречи в оперном! НОВАТ