Все грани оперы

Фото предоставлены НОВАТом
Немеркнущие творения великих классиков в НОВАТе.
Сюжеты, исполненные пылких страстей, яркие персонажи, драматические столкновения характеров – всё это великое искусство оперы.
Оперные спектакли на Большой сцене НОВАТа в ноябре подарят истинное наслаждение как знатокам оперного искусства, так и зрителям, только открывающим для себя классическую оперу.
«Тоска» – одна из самых любимых и исполняемых опер в мировом репертуаре. В захватывающих поворотах сюжета прекрасная история любви перерастает в настоящий триллер, а музыка потрясает эмоциональной глубиной и драматизмом. Не упустите возможность увидеть в заглавной партии на сцене НОВАТа звезду мировой оперы Алессандру ди Джорджио.
Опера в трёх действиях
12+
В остроумной постановке режиссёра Вячеслава Стародубцева хитросплетение сюжетных интриг, музыкальный юмор и обаятельные персонажи дополняет выразительное сценическое решение. Создатели спектакля объединили викторианский стиль старого Лондона и динамичный современный образ британской столицы с помощью мультимедийных эффектов и видеопроекции.
Опера в трёх действиях
12+
Музыка Верди достигает невероятной мощи и эмоционального накала в изображении человеческих страстей. Режиссёр Вячеслав Стародубцев и художник Жанна Усачёва представили новую версию знаменитого классического произведения в необычном жанре – fashion-опера.
fashion-опера в четырёх действиях
12+
«Пиковая Дама. Игра». 28 ноября
Что заставляет человека бросить вызов судьбе и поставить на кон честь, любовь и даже жизнь? В своей постановке Вячеслав Стародубцев исследует феномен игры. Персонажи оперы Петра Чайковского представлены как игральные карты разной масти и достоинства, у каждой из которых своя роль в роковом раскладе судьбы.
Опера в трёх действия
16+
Все спектакли НОВАТа участвуют в программе «Пушкинская карта».
Билеты можно приобрести на сайте.
До встречи в оперном! НОВАТ
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