Всем миром: в Заельцовском районе жители благоустраивают дворы вместе с предпринимателями и депутатами

Фото Станислав Якушевич / Сиб.фм

Несмотря на ненастную погоду, жители дома №12 по Мочищенскому шоссе, на открытие детской площадки пришли семьями, с маленьким детьми. В ноябре был реализован их проект благоустройства территории, задуманный и осуществлённый при непосредственном участии активистов ТОС «Дружба» и поддержке депутата Совета депутатов Новосибирска Екатерины Шалимовой.

Общественники шли к новой площадке несколько месяцев: сначала написали заявку на муниципальный грант, выиграли его. Разработали проект площадки, решили, какие малые игровые формы будут на ней установлены. Полученных по гранту 200 тысяч рублей хватило на установку горки, качелей, уличной шведской стенки и детской карусели.

Однако благоустройству территории мешали уличные сараи, которые ничего, кроме беспокойства, жителям не доставляли: они постоянно горели, да и внешний вид не радовал глаз.







За помощью обратились к депутату горсовета Екатерине Шалимовой: просьбу снести часть сараев облекли в форму депутатского наказа. Действенную помощь в сносе деревянных хранилищ оказали предприниматели.

«Не всё мы, депутаты, можем сделать. Очень часто нам оказывают помощь коммерческие структуры. В создании этой площадки нам помогли расчистить эту площадку. Пригнали технику, сделали покрытие, которое положено по нормативам. И у нас получился такой первый шаг в благоустройстве территории. Самое важное, что жители, объединившись с депутатами, с предприятиями, которые работают в районе, могут прийти к результату, который нужен всем», — подчеркнула депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Шалимова.

В планах жителей очистить от сараев всю территорию двора и обустроить на территории большую универсальную спортивную площадку с тренажёрами.