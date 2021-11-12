Жительнице Самарской области грозит тюремный срок за удар ножом в глаз сына

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Жительница села Уваровка Самарской области может получить три года тюрьмы за удар ножом в глаз 10-летнего сына, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В Самарской области следователи готовы направить в суд уголовное дело в отношении жительницы села Уваровка. Женщину обвиняют в том, что по неосторожности 4 августа 2021 года она ткнула ножом в глаз своему 10-летнему сыну (ст. 118 УК РФ). Инцидент произошёл, когда во дворе дома по улице Колхозной сельчанка занималась заготовкой корма для домашнего скота, пишет Sova.info.

Обвинение настаивает, что мать нанесла здоровью ребёнка тяжкий вред. Дело против неё в ближайшее время будет передано в суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине, — три года тюрьмы.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как жительница посёлка Шахты Новосибирской области в ссоре ударила сына ножом в живот. Ранее она была судима за убийство.