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«Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября

Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября
Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября

Фото с сайта pixabay.com

Что выбрать для субботнего телепросмотра? Собрали список самых интересных фильмов, шоу и трансляций 13 ноября на популярных каналах.

Первый канал

10:00 Новости
10:10 «Горячий лед». Гран-при 2021. Токио. Фигурное катание. Пары. Танцы. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Японии
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:15 Андрей Смоляков. Против течения
15:15 Праздничный концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел в Кремле
17:40 Ледниковый период (Новый сезон)
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
23:05 Арахисовый сокол

Россия-1

09:00 Формула еды (Владивосток. Сайра)
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
12:30 Женские секреты
18:00 Привет, Андрей! (Песни по вашим просьбам!)
20:00 Вести в субботу
21:00 Счастье Серафимы

МАТЧ-ТВ

09:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" (Россия) — "Олимпиакос" (Греция)
10:00 Смешанные единоборства. One FC. Саемапетч Фэйртекс против Риттевады Петчьинди. Трансляция из Сингапура
11:00 Новости
11:05 Все на Матч! Прямая трансляция
12:50 Новости
12:55 Необыкновенный матчФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 2
13:15 Великий мастерФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 3
15:30 Игры Титанов
18:15 Новости
18:20 Все на Матч! Прямая трансляция
18:50 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия — Швеция. Прямая трансляция
21:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина — Финляндия. Прямая трансляция
23:00 Новости
23:05 Все на Матч! Прямая трансляция
23:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Норвегия — Латвия. Прямая трансляция

НТВ

09:25 Едим Дома
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорогаФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 4
11:00 Живая еда с Сергеем МалоземовымФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 5
12:00 Квартирный вопросФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 6
13:05 Однажды...Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 7
14:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 8
18:00 По следу монстраФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 9
19:00 Центральное телевидение
20:20 Шоумаскгоон (8-я серия)
22:40 Ты не поверишь!Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 10
23:45 Международная пилорама

ПятницаФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 11

09:00 Орел и Решка. Земляне (Словения)
10:00 Орел и решка. Россия (Республика Татарстан)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 12
11:00 Орел и решка. Чудеса света (Египетские пирамиды)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 13
12:00 Орел и Решка. Земляне (Албания)
13:00 Орел и решка. Чудеса света (Колизей Рима / Италия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 14
14:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (Нетуристическая Мексика. Куба)
15:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (Женщина-вампир. Племя лакандонов)
16:00 Мир наизнанку (Латинская Америка. Цоциль. Город Текила)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 15
17:00 Мир наизнанку. Пакистан (Пуштуны — воинственный народ Пакистана)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 16
18:00 Мир наизнанку. Пакистан (Многоженство в Пакистане и уникальная семья с 53 детьми)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 17
19:00 Мир наизнанку. Пакистан (Свадьба в пакистанской пустыне)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 18
20:00 Мир наизнанку. Пакистан (Секрет долгожителей и предсказания шаманов)
21:00 Мир наизнанку. Пакистан (Уникальный доставщик и мировой рекорд по выпучиванию глаз)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 19
22:20 Мир наизнанку. Пакистан (Гонки на ослах, и Как Дмитрий Комаров убегал от полиции)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 20
23:30 Исчезнувшая

Чё!

09:00 Улетное видео (42-я серия)
09:30 Улетное видео (46-я серия)
10:00 Улетное видео (51-я серия)
10:30 Улетное видео (43-я серия)
11:00 Солдаты (11-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 21
12:00 Солдаты (9-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 22
13:00 Солдаты (13-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 23
14:00 Солдаты (14-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 24
15:00 Солдаты (15-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 25
16:00 Солдаты (16-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 26
17:00 Солдаты (17-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 27
18:00 Солдаты (18-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 28
19:00 Солдаты (19-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 29
19:55 Солдаты (20-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 30
20:55 +100500 (54-я серия)
21:30 +100500 (12-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 31
22:00 +100500 (30-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 32
22:30 +100500 (31-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 33
23:00 +100500 (33-я серия)Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 34
23:30 IТопчик (5-я серия)

ЮФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 35

09:15 Беременна в 16: Дочки-матери (Оксана Багирова)
10:20 Беременна в 16 (Светлана Живаго)
11:25 Беременна в 16 (Юлия Ходько)
12:25 Ветеринар (3-я серия)
13:25 Ветеринар (4-я серия)
14:25 Шопоголики (6-я серия)
15:20 Беременна в 16 (Любовь, Уфа)
17:15 Беременна в 16 (Анна, Томск)
18:50 Беременна в 16 (Лилия, Пенза)
20:30 Беременна в 16 (Анастасия, Волгодонск)
22:00 Дом-2 (45-я серия)
23:00 Дом-2 (46-я серия)

Фото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 36Культура

09:20 "Обыкновенный концерт" с Эдуардом Эфировым
09:50 ИдиотФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 37
11:45 Эрмитаж
12:15 Черные дыры. Белые пятна
13:00 Приматы (Секреты выживания)
13:55 Искусственный отбор
14:35 Принцесса Турандот
16:55 Волею судьбы
17:35 Великие мифы. Одиссея (Зевс наказывает Одиссея)
18:05 Римские каникулыФото «Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября 38
20:00 Большой мюзикл
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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