«Горячий лёд» в Токио, «Мир наизнанку» в Латинской Америке и Пакистане, «Беременна в 16» и «Римские каникулы»: что посмотреть по ТВ 13 ноября

Что выбрать для субботнего телепросмотра? Собрали список самых интересных фильмов, шоу и трансляций 13 ноября на популярных каналах.
Первый канал
10:10 «Горячий лед». Гран-при 2021. Токио. Фигурное катание. Пары. Танцы. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Японии
14:15 Андрей Смоляков. Против течения
15:15 Праздничный концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел в Кремле
17:40 Ледниковый период (Новый сезон)
Россия-1
09:00 Формула еды (Владивосток. Сайра)
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
18:00 Привет, Андрей! (Песни по вашим просьбам!)
МАТЧ-ТВ
09:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" (Россия) — "Олимпиакос" (Греция)
10:00 Смешанные единоборства. One FC. Саемапетч Фэйртекс против Риттевады Петчьинди. Трансляция из Сингапура
11:05 Все на Матч! Прямая трансляция
12:55 Необыкновенный матч
13:15 Великий мастер
18:20 Все на Матч! Прямая трансляция
18:50 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия — Швеция. Прямая трансляция
21:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина — Финляндия. Прямая трансляция
23:05 Все на Матч! Прямая трансляция
23:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Норвегия — Латвия. Прямая трансляция
НТВ
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 Центральное телевидение
20:20 Шоумаскгоон (8-я серия)
22:40 Ты не поверишь!
23:45 Международная пилорама
Пятница
09:00 Орел и Решка. Земляне (Словения)
10:00 Орел и решка. Россия (Республика Татарстан)
11:00 Орел и решка. Чудеса света (Египетские пирамиды)
12:00 Орел и Решка. Земляне (Албания)
13:00 Орел и решка. Чудеса света (Колизей Рима / Италия)
14:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (Нетуристическая Мексика. Куба)
15:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (Женщина-вампир. Племя лакандонов)
16:00 Мир наизнанку (Латинская Америка. Цоциль. Город Текила)
17:00 Мир наизнанку. Пакистан (Пуштуны — воинственный народ Пакистана)
18:00 Мир наизнанку. Пакистан (Многоженство в Пакистане и уникальная семья с 53 детьми)
19:00 Мир наизнанку. Пакистан (Свадьба в пакистанской пустыне)
20:00 Мир наизнанку. Пакистан (Секрет долгожителей и предсказания шаманов)
21:00 Мир наизнанку. Пакистан (Уникальный доставщик и мировой рекорд по выпучиванию глаз)
22:20 Мир наизнанку. Пакистан (Гонки на ослах, и Как Дмитрий Комаров убегал от полиции)
Чё!
09:00 Улетное видео (42-я серия)
09:30 Улетное видео (46-я серия)
10:00 Улетное видео (51-я серия)
10:30 Улетное видео (43-я серия)
11:00 Солдаты (11-я серия)
12:00 Солдаты (9-я серия)
13:00 Солдаты (13-я серия)
14:00 Солдаты (14-я серия)
15:00 Солдаты (15-я серия)
16:00 Солдаты (16-я серия)
17:00 Солдаты (17-я серия)
18:00 Солдаты (18-я серия)
19:00 Солдаты (19-я серия)
19:55 Солдаты (20-я серия)
20:55 +100500 (54-я серия)
21:30 +100500 (12-я серия)
22:00 +100500 (30-я серия)
22:30 +100500 (31-я серия)
23:00 +100500 (33-я серия)
23:30 IТопчик (5-я серия)
Ю
09:15 Беременна в 16: Дочки-матери (Оксана Багирова)
10:20 Беременна в 16 (Светлана Живаго)
11:25 Беременна в 16 (Юлия Ходько)
12:25 Ветеринар (3-я серия)
13:25 Ветеринар (4-я серия)
14:25 Шопоголики (6-я серия)
15:20 Беременна в 16 (Любовь, Уфа)
17:15 Беременна в 16 (Анна, Томск)
18:50 Беременна в 16 (Лилия, Пенза)
20:30 Беременна в 16 (Анастасия, Волгодонск)
Культура
09:20 "Обыкновенный концерт" с Эдуардом Эфировым
09:50 Идиот
12:15 Черные дыры. Белые пятна
13:00 Приматы (Секреты выживания)
13:55 Искусственный отбор
17:35 Великие мифы. Одиссея (Зевс наказывает Одиссея)
18:05 Римские каникулы
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»