Губернатор Кузбасса открыл лыжный сезон в Шерегеше

Администрация Правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отрыл Шерегешфест 13 ноября.

В субботу, 13 ноября, в Шерегеше стартовал горнолыжный сезон 2021-22 гг. Власти Кемеровской области, Ростуризм и инвесторы подписали трехстороннее соглашение, сообщают власти региона.

Программа социально-экономического развития Кузбасса включает в себя строительство дополнительной инфраструктуры и новых социальных объектов на Шерегеше к 2024 году. Здесь будут построены дороги, системы водоснабжения и водоотведения, котельная и пожарно-спасательное депо. Кроме того, по губернаторской программе «Моя новая поликлиника» для отдыхающих будет построен поликлинический комплекс с диагностическим центром и травмпунктом.

Помимо этого, особенностью курорта станет появление реабилитационного центра, где можно будет пройти восстановление после лечения органов дыхания, в том числе после COVID-19.

Сегодня, 13 ноября, губернатор региона Сергей Цивилев открыл традиционный фестиваль «Шерегешфест».