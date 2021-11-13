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Губернатор Кузбасса открыл лыжный сезон в Шерегеше

Фото Губернатор Кузбасса открыл лыжный сезон в Шерегеше
Фото Губернатор Кузбасса открыл лыжный сезон в Шерегеше

Администрация Правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отрыл Шерегешфест 13 ноября.

В субботу, 13 ноября, в Шерегеше стартовал горнолыжный сезон 2021-22 гг. Власти Кемеровской области, Ростуризм и инвесторы подписали трехстороннее соглашение, сообщают власти региона.

Программа социально-экономического развития Кузбасса включает в себя строительство дополнительной инфраструктуры и новых социальных объектов на Шерегеше к 2024 году. Здесь будут построены дороги, системы водоснабжения и водоотведения, котельная и пожарно-спасательное депо. Кроме того, по губернаторской программе «Моя новая поликлиника» для отдыхающих будет построен поликлинический комплекс с диагностическим центром и травмпунктом.

Помимо этого, особенностью курорта станет появление реабилитационного центра, где можно будет пройти восстановление после лечения органов дыхания, в том числе после COVID-19.

Сегодня, 13 ноября, губернатор региона Сергей Цивилев открыл традиционный фестиваль «Шерегешфест».

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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