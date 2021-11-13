Мужчина выстрелил жене в висок после ссоры в машине в посёлке Ленобласти

Фото pixabay.com

После убийства мужчина повторял, что его жены «больше не будет».

11 ноября в коттеджном посёлке Ленобласти мужчина убил свою жену: сначала он ударил её ножом, а после выстрелил из пистолета в живот и в висок. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на местное издание.

Серьёзное преступление произошло в коттеджном посёлке «Родные просторы» в деревне Хапо-Ое. 12 ноября по номеру полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что её знакомый странно себя ведёт. Во время разговора он повторял, что его жены «больше не будет».

Полиция немедленно выехала по адресу после сообщения о странном поведении мужчины. Предварительно известно, что вечером 11 ноября в деревне Хапо-Ое 49-летний мужчина сидел с 45-летней женой в автомобиле Lada Largus. Между ними произошла ссора, после чего муж ударил свою супругу ножом, а после выстрелил в неё из травматического пистолета «Оса»: сначала в живот, а после в левый висок.

Женщина умерла в машине. На данный момент её мужа госпитализировали в ближайшую больницу, где медики нашли у него ранение в висок. Подробности преступления выясняются.

Напомним, ранее в Новосибирской области 12-летний подросток выстрелил себе в голову из найденной винтовки.