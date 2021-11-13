Отборочный турнир чемпионата мира по футболу, чемпионат России по волейболу, кубок мира по конькам: главные спортивные трансляции 13 ноября

13 ноября на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» богатый выбор трансляций множества игр и соревнований. Публикуем полное расписание на Сиб.фм.
03:50 Бокс/MMA. WWE Smackdown
14:50 Хоккей. Кубок Карьяла. Россия — Швеция
14:55 Хоккей. Молодежные сборные (U-20). Турнир 4-х наций. Россия — Чехия
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Нижний Новгород — Цмоки-Минск
16:00 Бокс/MMA. Самбо. Чемпионат мира
16:30 Коньки. Кубок мира
16:45 Хоккей. КХЛ. Авангард — Куньлунь
16:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина — Финляндия
17:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Свободная практика 2
17:55 Волейбол. Чемпионат России Суперлига Париматч. Мужчины. Зенит СПб — Зенит-Казань
18:50 Хоккей. Кубок Карьяла. Финляндия — Чехия
19:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Турция — Гибралтар
19:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Норвегия — Латвия
19:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Подравка — Ростов-Дон
21:00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф 2
22:25 Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Уэльс — Белоруссия
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Бельгия — Эстония
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Черногория — Нидерланды
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Франция — Казахстан
22:40 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир on-line